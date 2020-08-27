Знамените українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіни отримали позитивні результати тестів на COVID-19. Наразі пара почуває себе добре та не має ускладнень.

Перші ознаки нездужання дружина українського співака відчула 4 дні тому. У неї було першіння в горлі та ломота в тілі. Наступного дня різко з'явився сухий кашель, але горло не боліло. Температура тіла піднялась до 37,1. Після рекомендації сімейного лікаря, у День Незалежності Сніжана здала тест на COVID-19. В той час Сергій Бабкін перебував на зйомках концерту "Пісенна історія України", де виконував декілька пісень у попурі-виступі на Софійській площі. Щодо Сергія, то лише вчора, 26 серпня, у нього піднялась температура.

До слова Олена Кравець з "Кварталу 95" захворіла на коронавірус

"Я був на зйомках з самого раннього ранку. Відчував себе добре. У святковий день в Києві, Сніжана ледве знайшла лікаря. Вдень у неї піднялася температура до 38,6. Вона збила "Нурофеном". Лікар приїхав до нас в готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене. Хоча, повторюся, що у мене навіть натяку на недугу не було. На наступний день Сніжана прокинулася від страшної ломоти тіла. Все дуже боліло, температура була 37. Пропав нюх, хоча ніс забитий не був. І ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі", – поділився деталями Сергій Бабкін у своєму інстаграмі.

Згодом подружжя поїхало у лікарню зробити комп'ютерну томографію (ускладнень немає) та розгорнутий аналіз крові, результат якого має прийти з дня на день. Вже сьогодні, 27 серпня, вони отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі подружжя перебуває на самоізоляції та повідомили усіх, з ким вони контактували, що мають недугу.

"Здається, що COVID-19 десь далеко. Але, насправді, він дуже близько. Прошу всіх бути уважними і акуратними! Дотримуватися заходів безпеки і прислухатися до себе. Не ігнорувати перші симптоми. Наше здоров'я – головне, що є у нас! Бережіть себе і близьких. Будьте здоровенькі!" – підсумував Сергій Бабкін.

Нагадаємо, що станом на 27 серпня в Україні зафіксовано 112 тисяч випадків захворювань на коронавірус. За останню добу в регіонах захворіло майже 2 тисячі людей.