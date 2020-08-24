24 серпня на Софійській площі в Києві відбулась урочиста церемонія до Дня Незалежності. У рамках заходу популярні українські артисти виконали попурі з 42 знаменитих пісень. Серед них були й хіти гуртів "Бумбокс" і "Океан Ельзи", проте на їх виконання музиканти дозволу не давали.

Поки відео виступу 18 успішних українських співаків набуває популярності, у мережі назріває конфлікт. Справа в тому, що мультиартист Монатік, який об'єднав 42 пісні в майже 17-хвилинне легендарне попурі, використав хіти гуртів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" без дозволу авторів. Про це йдеться в дописах представників колективів у фейсбуці.

До теми Монатік, Джамала, Руслана: найпопулярніші українські артисти об'єднались до Дня Незалежності

Першою порушила цю тему менеджерка гурту "Океан Ельзи" Вікторія Хоменко. Хіт музикантів "Там, де нас нема" разом з хором заспівала Вєрка Сердючка. Проте представниця "ОЕ" наголосила, що артисти не отримали дозвіл авторів на виконання пісні на концерті до Дня Незалежності й навіть не звертались щодо цього питання.

Незалежність – це свобода, повага і до себе, і до інших, зокрема й до прав. Здається, так банально і ясно? Не всім. Щодо питань використання пісні "Океану Ельзи" сьогодні зранку – ні, не давали дозвіл! Ба більше – навіть не звертались,

– пояснила Вікторія Хоменко.

Менеджер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов також зізнався, що пісню колективу "Вахтерам" гурт "Время и стекло" виконали без жодного на те дозволу.

"Ні, звичайно, ніхто не питав", – відповів Олексій Согомонов на питання продюсерки телеканалу "Україна" у фейсбуці щодо того, чи давав "Бумбокс" згоду на звучання свого хіта. Він також наголосив, що це порушує закон про авторське право.

Реакція мережі

Більшість користувачів обурило порушення авторських прав: "Що ще очікувати від цього балагану", "Це сором. На День Незалежності показувати цю ва*інотворчість", "А як же авторське право? Ті, хто має стояти на гарантуванні виконання законів і зберігати права, тупо плюнули офіційно в очі всім".

Проте є й ті, хто став на захист артистів, які виконали хіти "Бумбоксу" та "Океану Ельзи": "Нормальне було виконання, не зіпсували ж. І, на мій погляд, виконання пісень у день народження країни – почесно", "Відповідно до цієї логіки, тоді потрібно, щоб виконавці цих пісень на весіллі, в караоке теж спочатку питали дозволу в першоджерел. Я в курсі, як працює авторське право. Але є моменти, коли можна і поступитись".