24 августа на Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония ко Дню Независимости. В рамках мероприятия популярные украинские артисты исполнили попурри из 42 знаменитых песен. Среди них были и хиты групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы", однако на их исполнение музыканты разрешения не давали.

Пока видео выступления 18 успешных украинских певцов приобретает популярность, в сети назревает конфликт. Дело в том, что мультиартист Монатик, который объединил 42 песни в почти 17-минутное легендарное попурри, использовал хиты групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" без разрешения авторов. Об этом говорится в сообщениях представителей коллективов в фейсбуке.

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Первой нарушила эту тему менеджер группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко. Хит музыкантов "Там, де нас нема" вместе с хором спела Верка Сердючка. Однако представитель "ОЕ" отметила, что артисты не получили разрешение авторов на исполнение песни на концерте ко Дню Независимости и даже не обращались по этому вопросу.

Независимость – это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе прав. Кажется, так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того – даже не обращались,

– объяснила Виктория Хоменко.

Менеджер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов также признался, что песню коллектива "Вахтерам" группа "Время и стекло" выполнили без всякого на то разрешения.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", – ответил Алексей Согомонов на вопрос продюсера телеканала "Украина" в фейсбуке о том, давал ли "Бумбокс" согласие на звучание своего хита. Он также отметил, что это нарушает закон об авторском праве.

Реакция сети

Большинство пользователей возмутило нарушение авторских прав: "Что еще ожидать от этого балагана", "Это стыд. На День Независимости показывать ва*инотворчество", "А как же авторское право? Те, кто должен отстаивать обеспечение выполнения законов и сохранять права, тупо плюнули официально в глаза всем".

Однако есть и те, кто встал на защиту артистов, которые исполнили хиты "Бумбокса" и "Океана Эльзы": "Нормальное было исполнение, не испортили же. И, на мой взгляд, исполнение песен в день рождения страны – почетно", "В соответствии этой логике, тогда нужно, чтобы исполнители этих песен на свадьбе, в караоке тоже сначала спрашивали разрешения у первоисточников. Я в курсе, как работает авторское право. Но есть моменты, когда можно и уступить".