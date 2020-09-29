На днях украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала, что заболела коронавирусом. Танцовщица имеет высокую температуру и страшный кашель. Теперь инфекцию подхватил ее муж Алексей Иванов.

Алексей сообщил, что когда Елена получила положительный результат теста, он сразу самоизолировался. Однако уже на следующий день мужчина почувствовал слабость. Об этом он рассказал на личной странице в инстаграме.

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Когда тест жены показал положительный результат, я спокойно поматюкался и самоизолировался. На следующее утро, проснувшись, я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни, и я гордый обладатель бумажки с надписью "обнаружено",

- рассказал Алексей.

Он отметил, что, узнав об инфицировании, сразу позвонил всем, с кем контактировал в течение последней недели. Алексей не описывал свои симптомы COVID-19, но отметил, что, подхватив вирус, вы сразу поймете, что это он.

Иванов не делился, чем лечится, но отметил, что лечение должно быть симптоматическим.

Вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте, знаете ли вы, что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика уменьшает панику и облегачает жизнь,

- заметил мужчина.

Отметим, по состоянию на утро 29 сентября в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 204 932 человек. От COVID-19 умерли 4 065 человек. Удалось выздороветь 30 250 больным.