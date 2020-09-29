Днями українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла, що захворіла на коронавірус. Танцівниця має високу температуру та страшенний кашель. Тепер інфекцію підхопив її чоловік Олексій Іванов.

Олексій повідомив, що коли Олена отримала позитивний результат тесту, він одразу самоізолювався. Проте вже наступного дня чоловік відчув слабкість. Про це він розповів на особистій сторінці в інстаграмі.

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Коли тест дружини показав позитивний результат, я спокійно поматюкався і самоізолювався. Наступного ранку, прокинувшись, я відчув, що пора здавати тест. Трохи метушні і я гордий володар папірця з написом "виявлено",

– розповів Олексій.

Він зазначив, що, дізнавшись про інфікування, одразу зателефонував всім, з ким контактував протягом останнього тижня. Олексій не описував свої симптоми COVID-19, але зазначив, що, підхопивши вірус, ви одразу зрозумієте, що це він.

Іванов не ділився, чим лікується, але зазначив, що лікування має бути симптоматичним.

Замість драматичних рядків дам одну пораду: змоделюйте в голові, що у вас в руках позитивний тест і подумайте чи знаєте ви, що будете робити і куди телефонувати. Заздалегідь продумана логістика зменшує паніку і погегшує життя,

– зауважив чоловік.

Зазначимо, станом на ранок 29 вересня в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 204 932 людей. Від COVID-19 померли 4 065 осіб. Вдалося одужати 30 250 хворим.