Після виборів президента у Білорусі вже 3 дні не стихають сутички між мітингувальниками та військовими структурами. Білоруси впевнені: результати виборів сфальсифіковані та вимагають справедливості й демократії.

Багато зірок мовчать, деякі – висловлюються з цього приводу. Хто підтримав або засудив протести – читайте у добірці LifeStyle24.

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Alyona Alyona

Українська реп-виконавиця – одна з перших публічно висловила підтримку мітингувальникам. У дописі вона написала, що вірить, що народ звергне владу, яка не дає людям дихати вільно. А свобода – найцінніше, що є в людини. "Знайте, Україна разом з вами", – написала Alyona Alyona.

До теми Alyona Alyona підтримала протести в Білорусі: Знайте, Україна разом із вами

Катя Осадча

Українська телеведуча не пройшла осторонь ситуації. На сторінці в інстаграмі вона опублікувала відео з білоруським прапором. На тлі грає пісня гурту "Ляпис Трубецкой" – "Воины света". Катя не додавала жодних коментарів, лише підписала допис смайликом рук, складених у молитві.

До теми Катя Осадча підтримала протести в Білорусі: відео

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту "Бумбокс" наступним висловив свою думку. У фейсбуці він розмістив відео, де сказав, що всі вітчизняні артисти мовчать, а це точно – не варіант. Співак закликав підтримати сусідів і згадати, чия кров була на Майдані. Також Андрій зізнався, що йому прикро, але кількох знайомих вже заарештували.

До теми Андрій Хливнюк закликав підтримати протести у Білорусі: Згадайте, чия була кров на Майдані

ONUKA

Виконавиця українського фольк-гурту Наталія Жижченко на офіційній сторінці у фейсбуці так само поділилась думками стосовно Білорусі. Вона зізналась, що любить країну і людей, в яких так палко горять очі. Її успіх пісні Vidlik ONUKA пов'язує саме з Мінськом, бо там вперше наживо прозвучав хіт. Ната побажала країні сил і написала: "Ми з вами".

До теми Сил вам, ми з вами: ONUKA підтримала протестувальників у Білорусі

Оля Полякова

Українська співачка теж не змогла мовчати. В інстаграмі вона виклала фото з протестів, які чіпляють до мурашок. Також вона написала, що влада не може бути виправданням для насильства та жорстокості, а також не може так підло і низько ставитись до свого народу. Оля вважає, що тільки психічно хвора людина може настільки чіплятись за владу.

Noize MC

Російський репер, що раніше підтримував Україну і досі виступає проти російської агресії, тепер виступив за протести в Білорусі. У дописі він виклав своє фото з прапором країни. Підписав світлину уривком пісні "Тры чарапахi" гурту N.R.M., який, до слова, не міг виступати в Білорусі три роки. Адже в своїх композиціях він виступає проти режиму Олександра Лукашенка.

До теми Російський репер Noize MC підтримав білорусів: промовисте фото

Макс Корж

Найпопулярніший білоруський співак та репер висловив трохи іншу думку щодо протестів. У своєму дописі він закликав: "Зупиніться на сьогодні, бо будуть тільки трупи". Також Макс написав, що відео з сутичок вистачить на пів року, однак через шквал критики відредагував це речення. Коментарі також поділилися на дві частини: одна, більша частина, впевнена, що його купили, інші ж кажуть, що поділяють думку артиста.

До теми Хлопці, ви перемогли: Макс Корж закликав протестувальників у Білорусі зупинитись

Сергій Міхалок

На реакцію фронтмена гурту BRUTTO білоруси чекали з особливою пильністю, адже 2013-20214 роках його пісня "Воины света" стала майже гімном Революції Гідності. Спочатку артист мовчав, потім вимкнув коментарі під дописами в інстаграмі. На третій день Сергій у фейсбуці виклав свій кліп "Родны край". Нічого більше, крім назви пісні, не написав. Тому виконавця далі критикують: "Сергій, ваш Рідний край зараз ґвалтують резиновими кийками і тисячами кидають у в'язницю. Це усі слова підтримки?"

До теми: Міхалок з BRUTTO вперше відреагував на протести у Білорусі: шанувальники обурені