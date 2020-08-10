За результатами екзитполів перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Лукашенко. У країні почалися масові протести після закриття виборчих дільниць, які переросли в криваві сутички з силовиками. Українська ведуча Катя Осадча публічно підтримала білорусів.

На особистій сторінці в інстаграмі телезірка Катя Осадча опублікувала відео з прапором Білорусі та піснею "Воины света" білоруського панк-рок-гурту "Ляпис Трубецкой". В Україні сингл набув популярності наприкінці березня 2014 року перед початком штурму російськими військовими Донбасу. З того часу вона стала символом патріотизму і боротьби.

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Катя Осадча відмовилась від розлогих коментарів й лаконічно підписала допис смайликом рук в молитовному положенні.

У коментарях українці також не скупились на слова підтримки білорусам: "Вони зможуть", "Ми з вами", "Тримайтесь". Як з'ясувалось, серед аудиторії Осадчої є чимало шанувальників, які проживають в Білорусі, тому для них небайдужість зірки з України важлива як ніколи: "Спасибі вам за підтримку. Сама живу в Білорусі й страшно стає від того, що тут коїться", "Білорусь цінує", "Дякую з Білорусі".

Що відомо про сутички у Білорусі

Все почалось з того, що вночі проти 9 серпня на вулицях Мінська та інших міст з'явилася військова техніка, а за кілька годин до завершення голосування почала збільшуватися кількість силовиків біля будівлі Адміністрації президента Білорусі. Натомість біля стели "Місто-герой" в столиці зібралося багато людей. Вони скандували патріотичні гасла та закликали Лукашенка назвати справжні результати виборів.

Силовики почали застосовувати силу до мітингувальників та кидали шумові гранати в натовп людей. Згодом автозак в'їхав у групу мітингувальників і сутички розгорнулися з новою силою. Наразі відомо про щонайменше 10 постраждалих у важкому стані. Близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська.