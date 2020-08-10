По результатам экзитполов победу на президентских выборах в Беларуси одержал Лукашенко. В стране начались массовые протесты после закрытия избирательных участков, которые переросли в кровавые столкновения с силовиками. Украинская ведущая Катя Осадчая публично поддержала белорусов.

На личной странице в инстаграме телезвезда Катя Осадчая опубликовала видео с флагом Беларуси и песней "Воины света" белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой". В Украине сингл приобрел популярность в конце марта 2014 года перед началом штурма российскими военными Донбасса. С тех пор она стала символом патриотизма и борьбы.

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Катя Осадчая отказалась от раскидистых комментариев и лаконично подписала сообщение смайликом рук в молитвенном положении.

В комментариях украинцы также не скупились на слова поддержки белорусам: "Они смогут", "Мы с вами", "Держитесь". Как выяснилось, среди аудитории Осадчей есть немало поклонников, которые проживают в Беларуси, поэтому для них неравнодушие звезды из Украины важно как никогда: "Спасибо вам за поддержку. Сама живу в Беларуси и страшно становится от того, что здесь творится", "Беларусь ценит", "Благодарю из Беларуси".

Что известно о столкновениях в Беларуси

Все началось с того, что в ночь на 9 августа на улицах Минска и других городов появилась военная техника, а за несколько часов до завершения голосования стало увеличиваться количество силовиков возле здания Администрации президента Беларуси. У стелы "Город-герой" в столице собралось много людей. Они скандировали патриотические лозунги и призывали Лукашенко назвать настоящие результаты выборов.

Силовики начали применять силу к митингующим и бросали шумовые гранаты в толпу людей. Впоследствии автозак въехал в группу митингующих и столкновения развернулись с новой силой. Сейчас известно о по меньшей мере 10 пострадавших в тяжелом состоянии. Около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска.