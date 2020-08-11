Найпопулярніший білоруський співак Макс Корж відреагував на криваві протести у країні після президентських виборів. Артист закликав громадян зупинитись, адже обіцяну перемогу зараз отримати нереально, а втрачені людські життя не повернути. Натомість у мережі переконані, що його купили.

Масові протести у Білорусі спалахнули в ніч з 9 на 10 серпня, а сьогодні, 11 серпня, люди планують третю ніч поспіль вийти на акції протесту на вулиці Мінська навіть попри численні жертви після сутичок з силовиками. Від нових кривавих конфліктів співвітчизників застерігає знаменитий співак Макс Корж. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував допис, яким закликав людей зупинитись.

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Виконавець зізнався, що зараз перебуває у Мінську й бачить усі заворушення на власні очі. Він наголосив, що нові сутички призведуть лише до збільшення кількості жертв. Музикант впевнений, що силовики позицію громадян у такий спосіб не підтримають, адже зараз в їхніх очах народ – це ті, "проти кого їх натаскували роками".

Хлопці, ви перемогли. Гальмівний на сьогодні. Ви показали, що можете дати відсіч. Навели руху на весь світ. Ту "перемогу з дня на день", про яку вам пишуть у телезі, зараз здобути просто нереально. Сьогодні будуть тільки трупи,

– написав Макс Корж.

Співак наголосив, що громадянам варто вимагати інших рішень від своїх лідерів. "Бережіть себе, не ризикуйте бездумно. Не забувайте чиї ви правнуки", – додав він.

Реакція мережі

Всього за годину допис прокоментувало понад 7 тисяч шанувальників. Більшість з них не розділяють позицію кумира й запевняють, що будуть йти до кінця. Користувачів переконані, що Макс Корж злякався публічно виступати проти влади диктатора Лукашенка й назвали його позицію ганебною: "Мабуть, купили Коржа", "Скільки заплатили?", "Не очікував, що і ти продашся", "Краще б ти і далі не давав ніяких коментарів. Розчарування".

Крім того, публіку обурила фраза виконавця: "Відосів вистачить на місяць вперед". Аудиторія Макса Коржа вважає, що цими словами він знецінює прагнення народу до справедливості: "Що означає "відосів вистачить на місяць вперед"? Люди там не заради цього", "Відосикі – це у тебе на концертах". Згодом артист видалив це речення зі свого допису.

Та знайшлись й одиниці тих, хто поділяє думку Коржа: "Дуже правильно і з турботою, але інші скажуть купили", "Найкращий", "Правильні слова".