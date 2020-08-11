Фанати Сергія Міхалка чекають його реакції на протести: "Воїн світла", ти де сховався?
Білоруський музикант і поет Сергій Міхалок з гурту BRUTTO свого часу став справжнім натхненником часів української революції 2013-2014 років. Тоді ж він випустив відомий хіт "Воины света", який став гімном Революції гідності. Зараз же, коли в його рідній Білорусі тривають протести після виборів, музикант вирішив зайняти нейтральну позицію.
Найгостріші протести в Білорусі почались одразу ж після завершення виборів 9 серпня о 20:00. Після оприлюднення перших результатів державних екзит-полів, люди вийшли на вулиці з протестами. Першість отримав діючий президент Олександр Лукашенко, в той час як незалежні екзит-поли інших країнах віддали перемогу його опонентці Світлані Тихановській. Мітинги швидко перейшли у протистояння з ОМОНом у Мінську та інших містах Білорусі, внаслідок чого було поранено чимало білорусів.
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На ситуацію відреагували декілька українських зірок. Зокрема, підтримку Білорусі однією висловила з перших телеведуча Катерина Осадча, згодом декілька слів в інстаграм-сторіс оприлюднив телеведучий Володимир Остапчук, а 10 серпня проникливий пост залишила реперка Alyona Alyona.
Втім фанати очікували почути слова підтримки одного з найвідоміших білоруських зірок, який останніми роками живе за посвідкою в українській Одесі. Сергій Міхалок, що є в складі гурту BRUTTO, у дні протестів публікував фото з музикантами, розповідав про пригоди своїх подорожей та жодним словом не обмовився про протести. Фанати почали писати у коментарях в інстаграмі своє незадоволення відсутністю його громадянської позиції, але той за якийсь час закрив усі коментарі під дописами.
На його ютуб-каналі все ще залишилась можливість коментування відеороликів, і під одним з його останніх робіт користувачі залишили чимало негативних відгуків про Міхалка. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "У Білорусі передвиборча війна з Лукашенко йде, а Міхалка ніде не видно. Однаково, що там відбувається?"
- "Серьога, так відповідай людям, всі чекають твоєї промови. Жыве Беларусь!"
- "Коли в 2014 почався "кіпіш" в Україні – Серьога, ти підтримав Україну. Зараз починаються непонятки в твоїй рідній країні – ти мовчиш... Що не так в тобі?"
- "Сергій Володимирович, не на часі відмовчуватися! Ви потрібні людям! Зараз якраз той переломний момент і такі люди, як ви, як раз потрібні як мотиватор тим сміливцям, які ризикнули виступити проти узурпатора! Дайте відповідь же вже нарешті! Підтримайте людей!"
- "Сергій, скажи хоч пару фраз про ситуацію в твоїй Батьківщині, підтримай земляків"
- "Зараз ти потрібен хлопцям, як ніколи".
- "Шановний Сергію, я ріс на Ваших піснях, в юності під гітару співав їх у під'їздах і на Мухлило (парк), був на Вашому прощальному концерті у Вільнюсі, Ви будили в мені дух революції!!! Зараз саме той момент, момент коли Ви потрібні білорусам!!!"
- "Серьога, чого мовчиш, Білорусь чекає від тебе підтримки, вона дуже нам потрібна, твої пісні грають у всіх будинках, машинах. Дуже не вистачає тебе на батьківщині".
- "Міхалок, ти де? Зараз ти потрібен людям!"
- "Ти зараз, як ніколи, потрібен своєму народові".
- "Зараз Білорусь і Хабаровськ – дві точки, два вогнища боротьби світла з темрявою".
- "Гей! "Воїн світла"! Ти де сховався? Твоя країна горить. Як ніколи потрібні твої пісні".
- "Щиро не розумію, чому людина, яка стільки зробила для боротьби з тарганом, коли це було важко робити, зараз "чіллить" на дачі і ні словечка не скаже про свою рідну Білорусь. Дуже прикро".