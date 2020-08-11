Білоруський музикант і поет Сергій Міхалок з гурту BRUTTO свого часу став справжнім натхненником часів української революції 2013-2014 років. Тоді ж він випустив відомий хіт "Воины света", який став гімном Революції гідності. Зараз же, коли в його рідній Білорусі тривають протести після виборів, музикант вирішив зайняти нейтральну позицію.

Найгостріші протести в Білорусі почались одразу ж після завершення виборів 9 серпня о 20:00. Після оприлюднення перших результатів державних екзит-полів, люди вийшли на вулиці з протестами. Першість отримав діючий президент Олександр Лукашенко, в той час як незалежні екзит-поли інших країнах віддали перемогу його опонентці Світлані Тихановській. Мітинги швидко перейшли у протистояння з ОМОНом у Мінську та інших містах Білорусі, внаслідок чого було поранено чимало білорусів.

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На ситуацію відреагували декілька українських зірок. Зокрема, підтримку Білорусі однією висловила з перших телеведуча Катерина Осадча, згодом декілька слів в інстаграм-сторіс оприлюднив телеведучий Володимир Остапчук, а 10 серпня проникливий пост залишила реперка Alyona Alyona.

Втім фанати очікували почути слова підтримки одного з найвідоміших білоруських зірок, який останніми роками живе за посвідкою в українській Одесі. Сергій Міхалок, що є в складі гурту BRUTTO, у дні протестів публікував фото з музикантами, розповідав про пригоди своїх подорожей та жодним словом не обмовився про протести. Фанати почали писати у коментарях в інстаграмі своє незадоволення відсутністю його громадянської позиції, але той за якийсь час закрив усі коментарі під дописами.

На його ютуб-каналі все ще залишилась можливість коментування відеороликів, і під одним з його останніх робіт користувачі залишили чимало негативних відгуків про Міхалка. Пропонуємо переглянути найяскравіші: