Белорусский музыкант и поэт Сергей Михалок из группы BRUTTO в свое время стал настоящим вдохновителем времен Украинской революции 2013-2014 годов. Тогда же он выпустил известный хит "Воины света", который стал гимном Революции достоинства. Сейчас же, когда в его родной Беларуси продолжаются протесты после выборов, музыкант решил занять нейтральную позицию.

Самые острые протесты в Беларуси начались сразу же после завершения выборов 9 августа в 20:00. После обнародования первых результатов государственных экзитполов, люди вышли на улицы с протестами. Первенство получил действующий президент Александр Лукашенко, в то время как независимые экзитполы в других странах отдали победу его оппонентке Светлане Тихановской. Митинги быстро перешли в противостояние с ОМОНом в Минске и других городах Беларуси, в результате чего было ранено немало белорусов.

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На ситуацию отреагировали несколько украинских звезд. В частности, поддержку Беларуси одной из первых выразила телеведущая Екатерина Осадчая, впоследствии несколько слов в инстаграм-сторис обнародовал телеведущий Владимир Остапчук, а 10 августа проникновенный пост оставила реперша Alyona Alyona.

Впрочем фанаты ожидали услышать слова поддержки одного из самых известных белорусских исполнителей, который в последние годы живет в украинской Одессе. Сергей Михалок, член группы BRUTTO, в дни протестов публиковал фото с музыкантами, рассказывал о приключениях своих путешествий и ни словом не обмолвился о протестах. Фанаты начали писать в комментариях в инстаграме свое недовольство отсутствием его гражданской позиции, но тот через некоторое время закрыл все комментарии под заметками.

На его ютуб-канале все еще осталась возможность комментирования видеороликов, и под одной из его последних работ пользователи оставили немало негативных отзывов о Михалке. Предлагаем посмотреть самые яркие: