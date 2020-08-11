Фанаты Сергея Михалка ждут его реакции на протесты: "Воин света", ты где спрятался?
Белорусский музыкант и поэт Сергей Михалок из группы BRUTTO в свое время стал настоящим вдохновителем времен Украинской революции 2013-2014 годов. Тогда же он выпустил известный хит "Воины света", который стал гимном Революции достоинства. Сейчас же, когда в его родной Беларуси продолжаются протесты после выборов, музыкант решил занять нейтральную позицию.
Самые острые протесты в Беларуси начались сразу же после завершения выборов 9 августа в 20:00. После обнародования первых результатов государственных экзитполов, люди вышли на улицы с протестами. Первенство получил действующий президент Александр Лукашенко, в то время как независимые экзитполы в других странах отдали победу его оппонентке Светлане Тихановской. Митинги быстро перешли в противостояние с ОМОНом в Минске и других городах Беларуси, в результате чего было ранено немало белорусов.
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На ситуацию отреагировали несколько украинских звезд. В частности, поддержку Беларуси одной из первых выразила телеведущая Екатерина Осадчая, впоследствии несколько слов в инстаграм-сторис обнародовал телеведущий Владимир Остапчук, а 10 августа проникновенный пост оставила реперша Alyona Alyona.
Впрочем фанаты ожидали услышать слова поддержки одного из самых известных белорусских исполнителей, который в последние годы живет в украинской Одессе. Сергей Михалок, член группы BRUTTO, в дни протестов публиковал фото с музыкантами, рассказывал о приключениях своих путешествий и ни словом не обмолвился о протестах. Фанаты начали писать в комментариях в инстаграме свое недовольство отсутствием его гражданской позиции, но тот через некоторое время закрыл все комментарии под заметками.
На его ютуб-канале все еще осталась возможность комментирования видеороликов, и под одной из его последних работ пользователи оставили немало негативных отзывов о Михалке. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "В Беларуси предвыборная война с Лукашенко идет, а Михалка нигде не видно. Все равно, что там происходит?"
- "Серега, так отвечай людям, все ждут твоей речи. Жыве Беларусь!"
- "Когда в 2014 начался "кипиш" в Украине – Серега, ты поддержал Украину. Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране – ты молчишь... Что не так в тебе?"
- "Сергей Владимирович, не ко времени отмалчиваться! Вы нужны людям! Сейчас как раз тот переломный момент и такие люди, как вы, как раз нужны как мотиватор тем смельчакам, которые рискнули выступить против узурпатора! Ответьте же уже наконец! Поддержите людей!"
- "Сергей, скажи хоть пару фраз о ситуации на твоей Родине, поддержи земляков"
- "Сейчас ты нужен ребятам, как никогда".
- "Уважаемый Сергей, я рос на Ваших песнях, в юности под гитару пел их в подъездах и на Мухлило (парк), был на Вашем прощальном концерте в Вильнюсе, Вы будили во мне дух революции!!! Сейчас именно тот момент, момент когда Вы нужны белорусам!!!"
- "Серега, чего молчишь, Беларусь ждет от тебя поддержки, она очень нам нужна, твои песни играют во всех домах, машинах. Очень не хватает тебя на родине".
- "Михалок, ты где? Сейчас ты нужен людям!"
- "Ты сейчас, как никогда, нужен своему народу".
- "Сейчас Беларусь и Хабаровск – две точки, два очага борьбы света с тьмой".
- "Эй! "Воин света"! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни".
- "Искренне не понимаю, почему человек, который столько сделал для борьбы с тараканом, когда это было трудно делать, сейчас "чіллить" на даче и ни словечка не скажет про свою родную Беларусь. Очень обидно".