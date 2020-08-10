Репер Alyona Alyona не осталась в стороне от массовых протестов, которые продолжаются у белорусов. Народ начал выходить на улицы городов после того, как экзит-полы объявили результаты, согласно которым победу на президентских выборах одержал Лукашенко. Позже протесты переросли в кровавые столкновения с силовиками. Украинская исполнительница публично поддержала белорусов.

На личной инстаграм-странице реперка обнародовала трогательное сообщение, в котором распространила собственную фотографию в национальном наряде и несколько кадров со вчерашних беспорядков в Беларуси. В публикации звезда подчеркнула, что верит в молодежь и народ, который там живет. Она уверена, что белорусам удастся достичь своей цели и освободиться от диктатора Лукашенко.

Читайте также Катя Осадчая поддержала протесты в Беларуси: видео

"Сейчас 2020 год, я живу в своей стране и чувствую себя свободной. Но! Я помню, какой ценой нам это далось и какие потери мы понесли. Поэтому именно сейчас эта свобода очень ценна. Я всем сердцем искренне сопереживаю народу Беларуси, где сейчас происходит нечто похожее на то, что пережили мы. И я сильно верю в молодежь, в людей, в то, что этот народ так же един как и мы. Все они имеют силы достичь своих целей и свергнуть власть, которая просто не дает дышать свободно! Знайте, Украина вместе с вами", – написала в заметке Alyona Alyona.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

В комментариях подписчики рэперши также не скупятся на слова поддержки. А вот поклонники исполнительницы из Беларуси благодарят за теплые слова и веру: "Вялікі дзякуй за падтрымку", "Дзякуй за падтрымку! Жыве Беларусь! Слава Украине!", "Спасибо, Лена, спасибо за поддержку и за освещение событий! Сейчас становится действительно страшно и хочется, чтобы как можно больше людей узнали о происходящем. Интернета в стране нет, по телевидению ничего не показывают, но ведь столько раненых, такой беспорядок. Я люблю свою страну и буду верить до последнего!".

Что известно о столкновениях в Беларуси

В ночь на 9 августа на улицах Минска и других белорусских городов начала появляться военная техника. За несколько часов до завершения голосования возле здания Администрации президента Беларуси начало увеличиваться количество силовиков. Зато на улицы массово начали выходить люди. Немало протестующих собралось у стелы "Город-герой". Они скандировали патриотические лозунги и призывали Лукашенко объявить настоящие результаты выборов.

Впоследствии силовики начали применять силу в отношении митингующих. В частности, бросали шумовые гранаты в толпу людей, а позже автозак въехал в группу митингующих и схватки развернулись с новой силой. Около трех ночи протестующие начали покидать улицы Минска, однако подчеркивали, что утром вернутся. По состоянию на 10 августа было известно минимум о 10 пострадавших в тяжелом состоянии и трех погибших.

Активисты все-таки не побоялись и снова вышли на улицы. Перед тем в различных телеграмм-каналах они призвали разрабатывать стратегию действий и лучше готовиться к бою. Силовики снова начали применять против митингующих светошумовые гранаты, дубинки и физическую силу. С самого утра улицы Минска снова начала заполонять военная техника. Власти готовы к кровавому разгону митинга.