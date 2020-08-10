Реперка Alyona Alyona не залишилася осторонь масових протестів, які тривають у Білорусі. Народ почав виходити на вулиці міст після того, як екзитполи оголосили результати, згідно з якими перемогу на президентських виборах здобув Лукашенко. Згодом протести переросли у криваві сутички з силовиками. Українська виконавиця публічно підтримала білорусів.

На особистій інстаграм-сторінці реперка оприлюднила зворушливий допис, у якому поширила власну фотографію у національному вбранні та декілька кадрів із вчорашніх сутичок у Білорусі. У публікації зірка наголосила, що вірить у молодь та народ, який там живе. Вона впевнена, що білорусам вдасться досягти своєї мети та звільнитися від диктатора Лукашенка.

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"Зараз 2020 рік, я живу в своїй країні і почуваюся вільною. Але! Я пам'ятаю, якою ціною нам це далося і які втрати ми понесли. Тому саме зараз ця свобода є дуже цінною. Я всім серцем щиро співпереживаю народу Білорусі, де зараз відбувається щось схоже на те, що пережили ми. І я сильно вірю в молодь, в людей, в те, що цей народ так само єдиний як і ми. Всі вони мають сили досягти своїх цілей і звергнути владу, яка просто не дає дихати вільно! Знайте, Україна разом з вами", – написала у дописі Alyona Alyona.

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У коментарях підписники реперки також не скупляться на слова підтримки. А от прихильники виконавиці з Білорусі дякують за теплі слова та віру: "Вялікі дзякуй за падтрымку", "Дзякуй за падтрымку! Жыве Беларусь! Слава Украине!", "Дякуємо, Олено, дякуємо за підтримку і за висвітлення подій! Зараз стає справді страшно і хочеться, щоб якомога більше людей дізналися про те, що відбувається. Інтернету в країні немає, по телебаченню нічого не показують, але ж стільки поранених, такий безлад. Я люблю свою країну та віритиму до останнього!".

Що відомо про сутички в Білорусі

Вночі проти 9 серпня на вулицях Мінська та інших білоруських міст почала з'являтися військова техніка. За декілька годин до завершення голосування біля будівлі Адміністрації президента Білорусі почала збільшуватися кількість силовиків. Натомість на вулиці масово почали виходити люди. Чимало протестувальників зібралося біля стели "Місто-герой". Вони скандували патріотичні гасла та закликали Лукашенка оголосити справжні результати виборів.

Згодом силовики почали застосовувати силу до мітингувальників. Зокрема, кидали шумові гранати в натовп людей, а пізніше автозак в'їхав у групу мітингарів і сутички розгорнулися з новою силою. Близько третьої ночі протестувальники почали залишати вулиці Мінська, проте наголошували, що зранку повернуться. Станом на 10 серпня було відомо щонайменше про 10 постраждалих у важкому стані та трьох загиблих.

Активісти все-таки не побоялися і знову вийшли на вулиці. Перед тим у різноманітних телеграм-каналах вони закликали розробляти стратегію дій і краще готуватися до бою. Силовики знову почали застосовувати проти мітингувальників світлошумові гранати, кийки та фізичну силу. З самого ранку вулиці Мінська знову почала заполоняти військова техніка. Влада готова до кривавого розгону мітингу.