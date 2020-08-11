Самый популярный белорусский певец Макс Корж отреагировал на кровавые протесты в стране после президентских выборов. Артист призвал граждан остановиться, ведь обещанную победу сейчас получить нереально, а потерянные человеческие жизни не вернуть. Зато в сети убеждены, что его купили.

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули в ночь с 9 на 10 августа, а сегодня, 11 августа, люди планируют третью ночь подряд выйти на акции протеста на улицы Минска даже несмотря на многочисленные жертвы после стычек с силовиками. От новых кровавых конфликтов соотечественников предостерегает знаменитый певец Макс Корж. На личной странице в инстаграме он опубликовал сообщение, в котором призвал людей остановиться.

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Исполнитель признался, что сейчас находится в Минске и видит все беспорядки собственными глазами. Он подчеркнул, что новые столкновения приведут лишь к увеличению количества жертв. Музыкант уверен, что силовики позицию граждан таким способом не поддержат, ведь сейчас в их глазах народ – это те, "против кого их натаскивали годами".

Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир Ту "победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Сегодня будут только трупы,

– написал Макс Корж.

Певец подчеркнул, что гражданам стоит требовать других решений от своих лидеров. "Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте, чьи вы правнуки", – добавил он.

Реакция сети

Всего за час сообщение прокомментировали более 7 тысяч поклонников. Большинство из них не разделяют позицию кумира и уверяют, что будут идти до конца. Пользователей убеждены, что Макс Корж испугался публично выступать против власти диктатора Лукашенко и назвали его позицию позорной: "Видимо, купили Коржа", "Сколько заплатили?", "Не ожидал, что и ты продашся", "Лучше бы ты и дальше не давал никаких комментариев. Разочарование".

Кроме того, публику возмутила фраза исполнителя: "Видосов хватит на месяц вперед". Аудитория Макса Коржа считает, что этими словами он обесценивает стремление народа к справедливости: "Что значит "видосов хватит на месяц вперед"? Люди там не ради этого", "Видосики – это у тебя на концертах". Впоследствии артист удалил это предложение из своего сообщения.

Но нашлись и единицы тех, кто разделяет мнение Коржа: "Очень правильно и с заботой, но другие скажут купили", "Лучший", "Правильные слова".