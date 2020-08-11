Російський музикант Noize MC (справжнє ім'я – Іван Алєксєєв) висловив свою підтримку білорусам, які масово виходять на протести проти сфальсифікованих результатів виборі. Репер також виступає проти російської агресії в Україні.

В інстаграмі Noize MC опублікував фото з прапором Білорусі на знак підтримки протестувальників, які виходять на вулиці міст з ночі на 10 серпня. Репер не став вдаватись до розлогих висловлювань, доповнивши допис словами пісні "Тры чарапахi" білоруського гурту N.R.M.

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Саме цей популярний колектив є символом протесту проти режиму Лукашенка в Білорусі. Зазначимо, що N.R.M. навіть на три роки було заборонено давати концерти на Батьківщині.

У понад тисячі коментарів шанувальники з дякували за прихильність російського виконавця: "Дякую за підтримку від всіх білорусів", "Велике спасибі, аж сльози потекли", "Ми пишаємось білорусами. Разом ми сила".

Нагадаємо, що Noize MC також не залишався осторонь подій в Україні. У серпні 2014 року він виступив на Львівщині на фестивалі "Захід" із прапором України, пояснивши, що його йому вручила прихильниця на знак дружби між народами. До того ж, у своїй творчості репер виступає проти олігархії та російського капіталізму.

Після закриття виборчих дільниць в Білорусі на президентських виборах в ніч з 9 на 10 серпня силовики почали затримувати людей, а згодом на вулицях міст спалахнули криваві сутички. Мирних демонстрантів нещадно били ОМОНівці. Наразі відомо про смерть трьох людей – один загинув під колесами автозака, другого – забили бійці ОМОНу, третій помер після вибуху гранати. Кількість поранених – понад 200 осіб.

11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Близько 19:00 люди почали знову виходити на вулиці. Силовики затримують випадкових перехожих та готують засідки.