Российский музыкант Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев) выразил свою поддержку белорусам, которые массово выходят на протесты против сфальсифицированных результатов выборов. Рэпер также выступает против российской агрессии в Украине.

В инстаграме Noize MC опубликовал фото с флагом Беларуси в знак поддержки протестующих, которые выходят на улицы городов с ночи на 10 августа. Рэпер не стал прибегать к обширным высказываниям, дополнив сообщение словами песни "Тры чарапахi" белорусской группы N.R.M.

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Именно этот популярный коллектив является символом протеста против режима Лукашенко в Беларуси. Отметим, что N.R.M. даже на три года было запрещено давать концерты на родине.

В более тысячи комментариев поклонники благодарили за приверженность российского исполнителя: "Благодарю за поддержку от всех белорусов", "Большое спасибо, слезы потекли", "Мы гордимся белорусами. Вместе мы сила".

Напомним, что Noize MC также не оставался в стороне от событий в Украине. В августе 2014 года он выступил на Львовщине на фестивале "Захід" с флагом Украины, объяснив, что его ему вручила поклонница в знак дружбы между народами. К тому же, в своем творчестве рэпер выступает против олигархии и российского капитализма.

После закрытия избирательных участков в Беларуси на президентских выборах в ночь с 9 на 10 августа силовики начали задерживать людей, а затем на улицах городов вспыхнули кровавые столкновения. Мирных демонстрантов нещадно били ОМОНовцы. Известно о смерти трех человек – один погиб под колесами автозака, второго – забили бойцы ОМОНа, третий умер после взрыва гранаты. Количество раненых – более 200 человек.

11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Около 19:00 люди начали снова выходить на улицы. Силовики задерживают случайных прохожих и готовят засады.