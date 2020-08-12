После выборов президента в Беларуси уже 3 дня не утихают столкновения между митингующими и военными. Белорусы уверены: результаты выборов сфальсифицированы и требуют справедливости и демократии.

Многие звезды молчат, некоторые – высказываются по этому поводу. Кто поддержал или осудил протесты – читайте в подборке LifeStyle24.

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Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница – одна из первых публично выразила поддержку митингующим. В заметке она написала, что верит, что народ свергнет власть, которая не дает людям дышать свободно. А свобода – самое ценное, что есть у человека. "Знайте, Украина вместе с вами", – написала Alyona Alyona.

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Катя Осадчая

Украинская телеведущая не осталась в стороне от ситуации. На странице в Инстаграме она опубликовала видео с белорусским флагом. На фоне играет песня группы "Ляпис Трубецкой" – "Воины света". Катя не добавляла никаких комментариев, лишь подписала сообщение смайликом рук, составленных в молитве.

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Андрей Хлывнюк

Фронтмен группы "Бумбокс" следующим высказал свое мнение. В фейсбуке он разместил видео, где сказал, что все отечественные артисты молчат, а это точно – не вариант. Певец призвал поддержать соседей и вспомнить, чья кровь была на Майдане. Также Андрей признался, что ему обидно, но нескольких знакомых уже арестовали.

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ONUKA

Исполнительница украинской фолк-группы Наталья Жижченко на официальной странице в фейсбуке так же поделилась мыслями относительно Беларуси. Она призналась, что любит страну и людей, у которых так горячо горят глаза. Ее успех песни Vidlik ONUKA связывает именно с Минском, потому что там впервые вживую прозвучал хит. Ната пожелала стране сил и написала: "Мы с вами".

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Оля Полякова

Украинская певица тоже не смогла молчать. В Инстаграме она выложила фото с протестов, которые цепляют до мурашек. Также она написала, что власть не может быть оправданием для насилия и жестокости, а также не может так подло и низко относиться к своему народу. Оля считает, что только психически больной человек может настолько цепляться за власть.

Noize MC

Российский рэпер, ранее поддерживавший Украину и до сих пор выступающий против российской агрессии, теперь выступил за протесты в Беларуси. В заметке он выложил свое фото с флагом страны. Подписал фотографию отрывком песни "Тры чарапахі" группы N.R.M., который, к слову, не мог выступать в Беларуси три года. Ведь в своих композициях он выступает против режима Александра Лукашенко.

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Макс Корж

Самый популярный белорусский певец и рэпер высказал немного другое мнение относительно протестов. В своем сообщении он призвал: "Остановитесь на сегодня, потому что будут только трупы". Также Макс написал, что видео со столкновений хватит на полгода, однако из-за шквала критики отредактировал это предложение. Комментарии также разделились на две части: одна, большая часть, уверена, что его купили, другие же говорят, что разделяют мнение артиста.

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Сергей Михалок

На реакцию фронтмена группы BRUTTO белорусы ждали с особой бдительностью, ведь в 2013-20214 годах его песня "Воины света" стала почти гимном революции достоинства. Сначала артист молчал, потом выключил комментарии под заметками в Инстаграме. На третий день Сергей в фейсбуке выложил свой клип "Родны край". Ничего больше, кроме названия песни, не написал. Поэтому исполнителя дальше критикуют: "Сергей, ваш Родной край сейчас насилуют резиновыми дубинками и тысячами бросают в тюрьму. Это все слова поддержки?"

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