После президентских выборов 9 августа в Беларуси не утихают протесты. Митингующих решил поддержать украинский певец Андрей Хлывнюк, который является фронтменом группы "Бумбокс".

В фейсбуке Андрей Хлывнюк записал эмоциональное видео, в котором отметил, что многие отечественные артисты хотят переждать эти протесты и воздерживаются от комментариев. Однако, по словам певца, стоит вспомнить события Революции Достоинства, когда белорусы поддержали украинцев в борьбе за лучшее будущее и демократию. Поэтому Андрей Хлывнюк заявил, что пришло время вспомнить об этом.

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"Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают. Вспомните как нас поддержала Беларусь. Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас", – обратился к коллегам Андрей Хлывнюк.

Артист отметил, что не призывает влиять на события в Беларуси или насаждать свое мнение. Однако важно поддержать людей, которые так же как и украинцы, хотят видеть страну процветающей.

"А теперь мы все молчим. Молчать – это не вариант. Мы будем очень осторожными, я надеюсь, в своих высказываниях, как должно быть у соседей, потому что это не наша страна, они сами разберутся. Но услышьте слова поддержки: мы очень переживаем и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущая, богатой и счастливой", – добавил Андрей Хлывнюк.

Солист группы "Бумбокс" решил не скрывать, что среди задержанных митингующих – его знакомые. По словам Андрея Хлывнюка, во время протестов задержали менеджерок Белорусского свободного театра и актрису.

Что известно о протестах в Беларуси: коротко

9 августа в Беларуси состоялись запланированные президентские выборы. По официальным данным, 80% голосов люди отдали за Александра Лукашенко . Однако в такие результаты не верят сами избиратели, которые массово вышли на протесты.

. Однако в такие результаты не верят сами избиратели, которые массово вышли на протесты. Люди убеждены, что у Лукашенко не было достаточной поддержки, а результаты сфальсифицированы. Об этом свидетельствуют и многочисленные нарушения на выборах, о которых стало известно журналистам.

В Минске более 100 тысяч человек вышли на протесты. 11 августа объявлено о всенародной забастовке.

11 августа объявлено о всенародной забастовке. Протестующих начали задерживать еще до закрытия избирательных участков. Правоохранители делали рейды даже в жилых кварталах и арестовывали всех, кто попадался им на пути. У стелы "Город-герой" в Минске вспыхнули столкновения с силовиками.

Правоохранители применили шумовые гранаты, которые бросали прямо в толпу. Пострадали десятки человек. В провинциальных городах силовики становились на сторону протестующих и обходились без столкновений.

В провинциальных городах силовики становились на сторону протестующих и обходились без столкновений. Ситуация обострилась, когда автозак въехал в группу митингующих. По последним данным, ранеными остаются десятки человек, 4 белорусов погибли в результате столкновений.

Смотрите видео о протестах в Беларуси: