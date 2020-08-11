Після президентських виборів 9 серпня у Білорусі не вщухають протести. Мітингувальників вирішив підтримати український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту "Бумбокс".

У фейсбуці Андрій Хливнюк записав емоційне відео, в якому наголосив, що чимало вітчизняних артистів хочуть перечекати ці протести та утримуються від коментарів. Однак, за словами співака, варто згадати події Революції Гідності, коли білоруси підтримали українців у боротьбі за краще майбутнє та демократію. Тому Андрій Хливнюк заявив, що настав час згадати про це.

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"Зараз прийшов такий "чудовий" час, коли в наших сусідів-білорусів біда. Тривають протести, великі масові протести. І всі артисти, які хочуть зберегти свої гастролі в цій країні, позасовували собі, вибачте, язики в одне місце і перечікують. Згадайте, як нас підтримала Білорусь. Згадайте, чия була кров на Майдані. Згадайте друзів, які стояли за нас і вірили в нас", – звернувся до колег Андрій Хливнюк.

Артист наголосив, що не закликає впливати на події в Білорусі чи насаджувати свою думку. Однак важливо підтримати людей, які так само як і українці, хочуть бачити країну процвітаючою.

"А тепер ми всі мовчимо. Мовчати – це не варіант. Ми будемо дуже обережними, я сподіваюсь, у своїх висловлюваннях, як має бути у сусідів, тому що це не наша країна, вони самі розберуться. Але почуйте слова підтримки: ми дуже переймаємося, і хотіли б дуже, щоб у вас не було крові і травм, щоб ваша країна була цвітучою, багатою і щасливою", – додав Андрій Хливнюк.

Соліст гурту "Бумбокс" вирішив не приховувати, що серед затриманих мітингувальників – його знайомі. За словами Андрія Хливнюка, під час протестів затримали менеджерок Білоруського вільного театру і акторку.

Що відомо про протести в Білорусі: коротко

9 серпня у Білорусі відбулись заплановані президентські вибори. За офіційними даними, 80% голосів люди віддали за Олександра Лукашенка . Однак в такі результати не вірять самі виборці, які масово вийшли на протести.

. Однак в такі результати не вірять самі виборці, які масово вийшли на протести. Люди переконані, що у Лукашенка не було достатньої підтримки, а результати є сфальсифікованими. Про це свідчать і численні порушення на виборах, про які стало відомо журналістам.

У Мінську понад 100 тисяч людей вийшли на протести . 11 серпня оголошено про всенародний страйк.

. 11 серпня оголошено про всенародний страйк. Протестувальників почали затримувати ще до закриття виборчих дільниць. Правоохоронці робили рейди навіть у житлових кварталах та заарештовували всіх, хто траплявся їм по дорозі. Бі ля стели "Місто-герой" в Мінську спалахнули сутички з силовиками .

Правоохоронці застосували шумові гранати, які кидали просто в натовп. Постраждали десятки людей . У провінційних містах силовики ставали на сторону протестувальників та обходились без сутичок.

. У провінційних містах силовики ставали на сторону протестувальників та обходились без сутичок. Ситуація загострилась, коли автозак в'їхав у групу мітингувальників. За останніми даними, пораненими залишаються десятки людей, 4 білорусів померли внаслідок сутичок.

Дивіться відео про протести в Білорусі: