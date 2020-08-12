Уже три дня после выборов президента 9 августа в Беларуси продолжаются митинги. Ната Жижченко, лидер группы ONUKA, написала трогательный пост в поддержку.

На своей официальной странице в фейсбуке украинская исполнительница поделилась с читателями, за что она любит Беларусь и белорусов. Также она пожелала митингующим сил и добавила хэштег #ЖывеБеларусь.

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Наталья призналась, что любит страну за ее язык, людей, у которых глаза горят ярче, природу и концерты. Также поделилась, что имеет привычку покупать часы от "Электроника", когда приезжает в Минск. А ее тур Vidlik и одноименную песню вживую группа сыграла впервые именно в Минске.

Напомним, что ранее из украинских исполнителей протесты в Беларуси поддержали Андрей Хлывнюк, фронтмен группы Бумбокс, Катя Осадчая и рэп-исполнительница Alyona Alyona.

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Что известно о протестах в Беларуси?

9 августа в стране прошли президентские выборы. Согласно государственным данным экзит-полов, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонентка Светлана Тихановская около 10%.

Однако, независимые экзит-полы называют полностью противоположные результаты. Поэтому люди уверены, что выборы были сфальсифицированы, об этом свидетельствуют многочисленные нарушения.

На улицы в Минске вышло более 100 тысяч человек. Объявлена всенародная забастовка.

Объявлена всенародная забастовка. Ситуация обостряется, поскольку ОМОНовцы пытаются бороться с протестующими: бросают светошумовые гранаты, также в толпу въехал автозак.

По последним данным, 4 белорусов погибли, более 100 человек ранены, тысячи задержанных.

Смотрите видео о последней ноче протестов в Беларуси: