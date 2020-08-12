Вже три дні після виборів президента 9 серпня у Білорусі тривають мітинги. Ната Жижченко, лідерка гурту ONUKA, написала зворушливий пост у підтримку.

На своїй офіційній сторінці у фейсбуці українська виконавиця поділилась з читачами, за що вона любить Білорусь та білорусів. Також вона побажала мітингувальникам сил та додала хештег #ЖывеБеларусь.

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Наталія зізналась, що любить країну за її мову, людей, у яких очі горять найяскравіше, природу та концерти. Також поділилась, що має звичку купувати годинник від "Електроніка", коли приїжджає до Мінська. А її тур Vidlik і однойменну пісню наживо гурт зіграв вперше саме в Мінську.

Нагадаємо, що раніше з українських виконавців протести у Білорусі підтримали Андрій Хливнюк, фронтмен гурту Бумбокс, Катя Осадча і реп-виконавиця Alyona Alyona.

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Що відомо про протести у Білорусі?

9 серпня у країні пройшли президентські вибори. Згідно з державними даними екзит-полів, Олександр Лукашенко набрав 80% голосів, а його опонентка Світлана Тихановська близько 10%.

Однак, незалежні екзит-поли називають повністю протилежні результати. Тож люди впевнені, що вибори були сфальсифіковані, про це свідчать численні порушення.

На вулиці у Мінську вийшло більш як 100 тисяч осіб . Оголошено всенародний страйк.

. Оголошено всенародний страйк. Ситуація загострюється, оскільки ОМОНівці намагаються боротися з протестуючими: кидають світлошумові гранати, також в натовп в'їхав автозак.

За останніми даними, 4 білорусів загинуло, більше 100 людей поранено, тисячі затриманих.

Дивіться відео про останню ніч протестів у Білорусі: