Белорусский музыкант и фронтмен группы BRUTTO Сергей Михалок впервые отреагировал на протесты в Беларуси 9-12 августа. В течение нескольких дней поклонники ждали его слов поддержки и возмущались, почему музыкант так долго молчит.

После многочисленных острых комментариев от поклонников и даже обвинений в том, что "воин света скрылся", Сергей Михалок прервал молчание. Он поделился клипом BRUTTO "Родны край" на своей странице, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Фанаты Сергея Михалка ждут его реакции на протесты: "Воин света", ты где спрятался?

Никакого текста, кроме названия клипа, Михалок не опубликовал.

Поступок музыканта вызвал у поклонников неоднозначную реакцию. Под публикацией они оставили много комментариев. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Сергей, ваш Родной край сейчас насилуют резиновыми дубинками и тысячами бросают в тюрьму. Это все слова поддержки которые вы хотите выразить Сябрам?"

"Хорошо майданить, когда дома тишь и благодать, а здесь майдан пришел в дом. Это совсем другое дело))".

"Да, друг, это по-революционному) именно тогда, когда в твоей родной стране то, чего ты якобы так ждал, пел в песнях, то ты скинул песенку!!! Да чувак, сябрам сразу легче бороться стало!".

"И это все? Это столько дней надо было ждать, что бы "родить" только это?".

Некоторые поклонники выступили в защиту Михалока. Они поблагодарили за песню и посоветовали другим на делать себе кумира из живого человека.

"Лжец и вор" – что Михалок раньше говорил о Лукашенко

В сети сохранилось видео 2011 года, на котором Михалок выражает свое отношение к "правлению" Лукашенко.

Лукашенко всегда говорит на словах, что есть какая-то солидарность, интеграция общества, он сохранил там страну, он все время апеллирует независимостью, вокруг себя пытается сфокусировать такой островок безопасности, все время врет, что весь мир находится в огне и пожарах... Это лжец, вор... никакой он не президент. Это человек, который ненавидит свой народ. В лучшем случае он заслуживает справедливого суда,

– смело заявил тогда музыкант.

Воин света, герой украинской революции

В 2013-2014 годах песня Михалока "Воины света" стала настоящим символом Революции Достоинства. В 2015 году музыкант получил вид на жительство в Украине. Тогда он заявил, что считает Майдан Давидом, а система – это всегда Голиаф.