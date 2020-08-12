Білоруський музикант і фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок вперше відреагував на протести у Білорусі 9-12 серпня. Упродовж декількох днів шанувальники чекали його слів підтримки і обурювалися, чому музикант так довго мовчить.

Після численних гострих коментарів від шанувальників та навіть звинувачень у тому, що "воїн світла сховався", Сергій Міхалок перервав мовчання. Він поділився кліпом BRUTTO "Родны край" на своїй сторінці, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Фанати Сергія Міхалка чекають його реакції на протести: "Воїн світла", ти де сховався?

Жодного тексту, крім назви кліпу, Міхалок не опублікував.

Вчинок музиканта викликав у шанувальників неоднозначну реакцію. Під публікацією вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Сергій, ваш Рідний край зараз гвалтують резиновими кийками і тисячами кидають у в'язницю. Це усі слова підтримки які ви хочете виказати Сябрам?"

"Добре майданити, коли вдома тиша і благодать, а тут майдан прийшов у дім. Це зовсім інша справа))".

"Так, друже, оце по революційному) саме тоді коли в твоїй рідній державі те чого ти ніби так чекав, співаючи в піснях, то ти скинув пісеньку!!! Так чувак, сябрам відразу лекше боротись стало!".

"І це все? Це стільки днів треба було чекати, що б "народити" тільки це?".

Деякі шанувальники виступили на захист Міхалока. Вони подякували за пісню і порадили іншим на робити собі кумира з живої людини.

"Брехун і злодій" – що Міхалок раніше говорив про Лукашенка

У мережі збереглося відео 2011 року, на якому Міхалок висловлює своє ставлення до "правління" Лукашенка.

Лукашенко завжди говорить на словах, що є якась солідарність, інтеграція суспільства, що він зберіг там країну, він весь час апелює незалежністю, навколо себе намагається сфокусувати такий острівок безпеки, весь час бреше, що весь світ перебуває у вогні і пожежі... Це брехун, злодій... ніякий він не президент. Це людина, яка ненавидить свій народ. В найкращому випадку він заслуговує справедливого суду,

– сміливо заявив тоді музикант.

Воїн світла, герой української революції

У 2013-2014 роках пісня Міхалока "Воины света" стала справжнім символом Революції Гідності. 2015 року музикант отримав посвідку на постійне проживання в Україні. Тоді він заявив, що вважає Майдан Давидом, а система – це завжди Ґоліят.