Чутки про бурхливий роман Бреда Пітта та Ніколь Потуральські не згасає жодного дня. Цього разу прихильники моделі побачили на її інстаграм-сторінці цікаву деталь – дівчина висловила свою думку про Анджеліну Джолі, яка раніше була в шлюбі з Бредом Піттом.

З інформації інсайдерів західних ЗМІ відомо, що Джолі не надто рада новому роману її колишнього чоловіка. Особливо розізлило її те, що Бред Пітт відвіз вдвічі молодшу кохану у маєток Шато Міраваль – замок, що належить Пітту і Джолі, а також в якому вони зіграли весілля. Він розташований у центрі Провансу, Франція.

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Всім було цікаво, як Ніколь Потуральські ставиться до колишньої дружини голлівудського красеня, повідомляють у Vanity Fair. Схоже, модель, як і Бред Пітт, зберігають холоднокровність щодо ситуації та не тримають зла на Джолі, на відміну від актриси. Під однією з фотографій Ніколь написала "Щасливі люди не вміють ненавидіти", але в коментарі один з користувачів запитав: "Чому ти і Бред ненавидите Анджеліну? Використовуй на практиці те, що проповідуєш, дівчинко". На що Ніколь Потуральські відповіла: "Я ні до кого не відчуваю ненависті". Користувачі також запитали її, чому вона видаляє коментарі з негативним змістом, але у Ніколь була одна відповідь – що вона не хоче бачити хейтерів на своїй сторінці.

Що відомо про роман Бреда Пітта і Ніколь Потуральські?

Перші офіційні чутки про роман 56-річного актор та 27-річну модель з'явились 27 серпня. Тоді пара разом відправлялась на відпочинок у Францію. Згодом стало відомо, що роман між парою триває 9 місяців, а познайомив їх діючий чоловік Ніколь – 69-річний ресторатор Роланд Мері. Саме він є чоловіком моделі, з якою виховує 7-річного сина. Втім журналісти вже дізнались, що чоловік не проти вільних стосунків і лише радий, що Ніколь знайшла собі гідного коханця.