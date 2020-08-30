Нещодавно ЗМІ повідомили про ймовірний роман актора Бреда Пітта з моделлю Ніколь Потуральські. Як виявилось згодом, вони зустрічаються вже дев'ять місяців. З'явились й інші деталі їхнього роману: актор запросив дівчину в Шато Міраваль – замок, де він одружився з ексдружиною.

Останні деталі роману між 27-річною німкенею Ніколь Потуральські та 56-річним Бредом Піттом свідчать про те, що модель заміжня за Роландом Мері й має 7-річного сина. Однак, в мережі стає спекотніше, бо виявилось, що Пітт запросив її в Шато Міраваль. Про це повідомило The Daily Mail.

Цікаво Бред Пітт закрутив роман з 27-річною моделлю дев'ять місяців тому: деталі знайомства

Актор вирушив до Франції для реклами свого рожевого вина. Шато Міраваль – це маєток, вартістю 50 мільйонів фунтів стерглінгів – 1,8 мільярдів гривень, і, до слова, ним досі спільно володіють Джолі і Пітт. Будинок, оточений виноградниками, подружжя придбало 2008 року.

Чоловіка Потуральські, Роланда Мері, американська преса характеризує як філософського чоловіка. Він був кілька разів одружений, має п'ятеро дітей. Роланда не цікавить негатив та ревнощі. ЗМІ зазначають, що його шлюб з Ніколь можна назвати вільним шлюбом.

Тому Пітт запросив модель з собою до Франції, а вона погодилась.

Розлучення Бреда з Анджеліною зламало його. Його пріоритетом були діти, він не шукав собі дівчину. Пітт довгий час уникав жінок. Але Ніколь з’явилася якраз вчасно, коли він був на це готовий,

– повідомив інсайдер.

Що відомо про роман Бреда Пітта з Ніколь Потуральські

Нещодавно Бреда Пітта разом з Ніколь Потуральські помітили разом на літаку до Франції. Через це, а також фото двох ракеток в інстраграмі дівчини, поширились чутки про їхній зв'язок. Як виявилось пізніше, пара зустрічається вже 9 місяців, попри шлюб Ніколь з ресторатором Роландом Мері. Також відомо, що Ніколь має 7-річного сина.