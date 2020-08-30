Недавно СМИ сообщили о вероятном романе актера Брэда Питта с моделью Николь Потуральски. Как оказалось впоследствии, они встречаются уже девять месяцев. Появились и другие детали их романа: актер пригласил девушку в Шато Мираваль – замок, где он женился на экс-жене.

Последние детали романа между 27-летней немкой Николь Потуральскии 56-летним Брэдом Питтом свидетельствуют о том, что модель замужем за Роландом Мэри и у нее есть 7-летний сын. Однако, в сети становится жарче, потому что оказалось, что Питт пригласил ее в Шато Мираваль. Об этом сообщило The Daily Mail.

Интересно Брэд Питт закрутил роман с 27-летней моделью девять месяцев назад: детали знакомства

Актер отправился во Францию для рекламы своего розового вина. Шато Мираваль – это поместье, стоимостью 50 миллионов фунтов стерглингов – 1,8 миллиардов гривен, и, к слову, им до сих пор совместно владеют Джоли и Питт. Дом, окруженный виноградниками, супруги приобрели в 2008 году.

Мужа Потуральски, Роланда Мэри, американская пресса характеризует как философского мужчину. Он был несколько раз женат, имеет пятеро детей. Роланда не интересует негатив и ревность. СМИ отмечают, что его брак с Николь можно назвать свободным браком.

Поэтому Питт пригласил модель с собой во Францию, а она согласилась.

Развод Брэда с Анджелиной сломал его. Его приоритетом были дети, он не искал себе девушку. Питт долгое время избегал женщин. Но Николь появилась как раз вовремя, когда он был на это готов,

– сообщил инсайдер.

Что известно о романе Брэда Питта с Николь Потуральські

Недавно Брэда Питта вместе с Николь Потуральски заметили вместе на самолете во Францию. Из-за этого, а также фото двух ракеток в инстраграмме девушки, распространились слухи об их связи. Как оказалось позже, пара встречается уже 9 месяцев, несмотря на брак Николь с ресторатором Роландом Мэри. Также известно, что у Николь есть 7-летний сын.