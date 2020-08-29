На днях 56-летнего голливудского актера Брэда Питта заметили в компании вдвое младшей модели Николь Потуральски. И пока публика обсуждает слухи о возможном романе пары, инсайдеры рассекретили, что вместе влюбленные уже девять месяцев.

Недавно Брэд Питт отправился на частном самолете на юг Франции вместе с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Совместный отпуск стала поводом для слухов о романе звезд. Издание Daily Mail, ссылаясь на заявления инсайдеров, подтвердило предположение об отношениях пары. Как выяснилось, голливудский красавец встречается с девушкой около девяти месяцев.

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Знаменитости впервые встретились в августе 2019 году в роскошном берлинском ресторане Borchardt, где Брэд Питт находился вместе со съемочной группой фильма "Однажды в Голливуде" и Леонардом Ди Каприо и Марго Робби. Элитное заведение принадлежит давнему другу актера Роланду Мэри, с которым он познакомился в 2009 году во время съемок фильма "Бесславные ублюдки".

Выяснилось, что ресторатор – это муж модели Николь Потуральски, которая родила ему сына. Мальчику уже 7 лет, а его родители до сих пор находятся в официальном браке несмотря на 41-летнюю разницу в возрасте и роман молодой модели.

В ресторане Borchardt модель оставила Брэду Питту свой номер, а следующая встреча пары состоялась за несколько недель в Лос-Анджелесе, куда немка прилетела для фотосессии. В ноябре 2019 года влюбленных видели вместе в VIP-зоне на концерте Канье Уэста. Похоже, Николь Потуральски уже познакомила Брэда Питта с сыном, ведь малыша вместе с мамой видели в Беверли-Хиллз в начале августа.

68-летний Роланд Мэри отказался обсуждать романтические отношения своей жены с Брэдом Питтом. "Без комментариев", – ответил он прессе. Стоит отметить, что мужчина был женат несколько раз и имеет пятерых детей. Похоже, его последний брак базируется на свободных отношениях.