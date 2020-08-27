56-летний голливудский актер Брэд Питт уже в который раз дает повод для слухов в СМИ, каждый раз появляясь в объективах папарацци с новой девушкой. На этот раз ею, вероятно, стала 27-летняя немка Николь Потуральски. Их вместе увидели на входе в самолет в Париже.

По словам издания The Daily Mail, пара садилась вместе на частный самолет в Париже и улетела на юг Франции. Вероятно, именно там проведут сказочный отпуск Звездные возлюбленные. По словам очевидцев, девушка первой прибыла в аэропорт и ждала, когда туда приедет Питт. Когда же они увиделись, то сразу сели в авто и отправились к самолету, чтобы улететь во Францию.

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Инсайдеры изданий сообщают, что пара вела себя очень сдержанно и не демонстрировала чувств на публике, а также быстро зашла в самолет. Брэд Питт был одет в зеленый свитер, армейские зеленые брюки, белые туфли и кепку, а вдвое моложе девушка выбрала черные ботильоны, коричневые брюки, широкий шляпу, кожаную куртку и солнцезащитные очки. Пока модель не выставляет своих фото с отдыха, но днем ранее в ее профиле появилась фотография двух ракеток для бадминтона, что лежали в бассейне. Похоже, пара и в самом деле прекрасно и активно проводит время вместе.

Действительно ли актер и модель встречают – надеемся, что узнаем позже.

Что известно о Николь Потуральски?

Девушка из Германии является успешной моделью и имела контракты с такими модельными агентствами, как A Management, Official Models в Нью-Йорке и NEXT Models в Лос-Анджелесе. Она украшала обложки таких модных изданий, как Harper's Bazaar Germany и ELLE Germany. В СМИ рассказывают, что девушка когда-то хотела стать морским биологом, но в возрасте 13 лет ее заметил модельный агент в Диснейленде в Париже.

Редакция LifeStyle 24 отмечает, что Николь Потуральски очень похожа на российскую модель Ирину Шейк, а ее фотографии на инстаграм-странице – завораживают. Некоторые из них предлагаем вам просмотреть.