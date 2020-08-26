Американская актриса и модель Меган Фокс более трех месяцев крутит роман с рэпером Колсоном Бейкером. Из-за новых отношений на звезду свалился шквал критики, ведь она до сих пор официально не развелась с мужем Брайаном Остином Грином. Секс-символ Голливуда резко отреагировала на публичное осуждение.

Уже несколько месяцев в сети не угасает ажиотаж по поводу романа 34-летней Меган Фокс и 30-летнего Колсона Бэйкера. Влюбленные лишь подогревают обсуждения совместными провокационными фото, а муж актрисы Брайан Остин Грин откровенно демонстрирует разочарование от разрыва после 10 лет брака. На критику новых отношений звезда ответила в интервью для Entertainment Tonight.

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Меган Фокс отметила, что грязью в сети ее поливают неоправданно, ведь она находится в отношениях, которые основаны на любви и настоящих чувствах, как и предыдущие с Брайаном Остином Грином.

По какой – то причине люди называют меня глупой, напыщенной или просто шлюхой – это безумие. В течение 15 лет у меня были такие же отношения, как сейчас,

– подчеркнула актриса.

Кроме того, звезда "Трансформеров" добавила, что подобный негативный образ публика приписывает ей уже 10 лет, считая, что самостоятельно Меган Фокс ничего не достигла.

Что известно о романе Меган Фокс с Колсоном Бейкером?

Впервые об отношениях актрисы и репера заговорили в мае после слухов о разводе с мужем. Как выяснилось, сначала Меган Фокс и Колсон Бейкер были просто друзьями. Они встретились на съемочной площадке киноленты Midnight in the Switchgrass, но дружба быстро переросла в роман.

Пару неоднократно фотографировали папарацци, а впоследствии влюбленные сняли совместный клип на песню Bloody Valentine, в котором Меган Фокс позировала на камеру в ванной и в постели с рэпером. Звезды живут вместе в поместье в Малибу, которое принадлежит Колсону Бейкеру, а трех сыновей от 10-летнего брака актриса посещает только на выходных.

Сейчас супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально не развелись, ведь заявление о разрыве секс-символ подала после того, как влюбилась в музыканта.