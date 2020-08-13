Голливудская актриса Меган Фокс закрутила роман с музыкантом Колсоном Бейкером, что активно демонстрирует в сети. Но романтический пост разозлил ее бывшего мужа Брайана Остина Грина.

Инсайдеры из близкого окружения актера рассказали People, что Брайан Остин Грин не понимает Меган Фокс и не поддерживает ее в таком публичном освещении новых отношений. Мужчина вообще не может понять, для чего его бывшая жена публикует фото с бойфрендом, если окончательного разрыва их брака еще нет.

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"Брайан раздражен тем, что Меган думает о своем новом романе. Он не понимает, зачем она публикует фото с бойфрендом и пишет бессмысленные сообщения, чтобы рассказать всему миру о своей новой любви. Она еще даже не рассталась с ним! Это очень раздражает, ведь Меган начала новую жизнь настолько быстро. До сих пор она всегда придерживалась приватности, поэтому Брайан не понимает, что с ней произошло", – рассказал инсайдер.

Что известно о разводе Меган Фокс

Актриса решила подать на развод с Брайаном Остином Грином после того, как влюбилась в певца Колсона Бейкера. В мае 2020 года Меган Фокс обратилась в суд и объявила о разрыве.

Сейчас актриса поселилась в Малибу в имении своего нового избранника. Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера и начала активно демонстрировать чувства к нему. Так, в начале августа звезда опубликовала совместное фото с Колсоном Бейкером, признавшись ему в любви. Такую фотографию прокомментировал Брайан Остин Грин, который разместил на своей инстаграм-странице фото сыновей, указав, что именно эти мальчики должны быть в звездной мамы на первом месте. Однако Меган Фокс не отреагировала на это сообщение и продолжила посещать детей на выходных.