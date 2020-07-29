Голливудская актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер больше не скрывают своего романа. Пара активно дает интервью и уже публикует совместные фото в сети. И первая фотография была довольно пикантной.

Фото Меган Фокс и Колсона Бейкера

До сих пор Колсон Бейкер и Меган Фокс избегали публикации совместных кадров, хотя пара неоднократно и натыкалась на папарацци и предстала вместе в клипе артиста. Однако 28 июля влюбленные решили больше не скрывать свои отношения от подписчиков в сети: на инстаграм-странице певца появилось первое совместное фото с его избранницей.

Читайте также Меган Фокс рассказала, как съемки фильма помогли ей встретить нового бойфренда

На черно-белой фотографии Колсон Бейкер и Меган Фокс обнялись, показав в камеру языки. Пикантность кадра добавлял образ актрисы: она предстала перед поклонниками в топе и юбке.

Ждал целую вечность, чтобы снова тебя найти,

– написал Колсон Бейкер под фото.

Фотография вызвала шквал комментариев в сети. Поклонники Колсона Бэйкера сразу же начали поздравлять его и восхищаться его новыми отношениями. В то же время Меган Фокс воздержалась от публичных комментариев и пока не спешит публиковать подобные фото на своей странице.

Что известно о романе Меган Фокс и Колсона Бейкера

Впервые об отношениях Меган Фокс и певца Колсона Бэйкера заговорили в мае 2020 года. Тогда инсайдеры заявили, что актриса подала на развод с Брайаном Остином Грином. Звездный брак, по их словам, держался только на отцовстве и уже давно супруги не были счастливы.

Сразу после распространения новостей о расставании Меган Фокс сходила на свидание с Колсоном Бейкером. Пара познакомилась на съемках фильма Midnight in the Switchgrass.

"Я сразу поняла, что он тот, кого я могу называть не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами одновременно. На самом деле, я думаю, что мы две половинки одной души. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это", – рассказала о знакомстве с Бейкером Меган Фокс.

Незадолго после объявления о романе пара снялась в клипе артиста. Колсон Бейкер записал ролик в своем имении, где сейчас проживает с Меган Фокс.

Смотрите клип к песне Колсона Бейкера – Bloody Valentine: видео