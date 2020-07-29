Голлівудська актриса Меган Фокс та музикант Колсон Бейкер більше не приховують свого роману. Пара активно дає інтерв'ю та вже публікує спільні фото в мережі. І перша світлина була досить пікантною.

Фото Меган Фокс і Колсона Бейкера

Досі Колсон Бейкер і Меган Фокс уникали публікації спільних кадрів, хоч пара неодноразово і натикалась на папараці та постала разом у кліпі артиста. Однак 28 липня закохані вирішили більше не приховувати свої стосунки від підписників у мережі: на інстаграм-сторінці співака з'явилось перше спільне фото з його обраницею.

Читайте також Меган Фокс розповіла, як зйомки фільму допомогли їй зустріти нового бойфренда

На чорно-білій світлині Колсон Бейкер та Меган Фокс обійнялись, показавши в камеру язики. пікантності кадру додавав образ актриси: вона постала перед прихильниками у топі та спідниці.

Чекав цілу вічність, щоб знову тебе знайти,

– написав Колсон Бейкер під фото.

Світлина викликала шквал коментарів у мережі. Прихильники Колсона Бейкера одразу ж почали вітати його та захоплюватись його новими стосунками. Водночас Меган Фокс утрималась від публічних коментарів та поки не поспішає публікувати подібні фото на своїй сторінці.

Що відомо про роман Меган Фокс і Колсона Бейкера

Вперше про стосунки Меган Фокс та співака Колсона Бейкера заговорили у травні 2020 року. Тоді інсайдери заявили, що актриса подала на розлучення з Браяном Остіном Гріном. Зірковий шлюб, за їхніми словами, тримався тільки на батьківстві та вже давно подружжя не було щасливим.

Одразу після поширення новин про розрив Меган Фокс сходила на побачення з Колсоном Бейкером. Пара познайомилась на зйомках фільму Midnight in the Switchgrass.

"Я одразу зрозуміла, що він той, кого я можу називати не спорідненою душею, а спорідненою іскрою. Це той стан, коли душа піднялася на такий високий рівень, що її можна розділити між двома різними тілами одночасно. Насправді, я думаю, що ми дві половинки однієї душі. І я сказала йому про це майже одразу, тому що відчула це", – розповіла про знайомство з Бейкером Меган Фокс.

Незадовго після оголошення про роман пара знялась у кліпі артиста. Колсон Бейкер записав ролик у своєму маєтку, де наразі проживає з Меган Фокс.

Дивіться кліп до пісні Колсона Бейкера – Bloody Valentine: відео