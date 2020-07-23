Голливудская актриса Меган Фокс стала одной из тех звезд, за жизнью который активно следит пресса. Красавица решила развестись с Брайаном Остином Грином и закрутила роман с музыкантом. На днях Меган Фокс рассказала о первой встрече с Колсоном Бейкером.

В подкасте Лалы Кент и Рендолла Эммета, который выходит на ютубе, Меган Фокс дала первое совместное интервью с Колсоном Бейкером. Выбор был не случайным, ведь автор шоу был режиссером ленты Midnight in the Switchgrass, которая и объединила пару.

Смотрите также Меган Фокс больше не скрывает роман с известным рэпером: красноречивое фото

Меган Фокс не скрывала: еще перед съемками у нее было чутье, что ее личная жизнь может в корне измениться. Произошло это после того, как авторы ленты рассказали, что приглашенной звездой стал музыкант Колсон Бейкер, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Я чувствовала, что со мной произойдет что-то сумасшедшее, невероятное, но я еще не знала, что именно. Я просто чувствовала где-то в глубине моей души: что-то из этого выйдет,

– поделилась Меган Фокс.

А вот Колсон Бейкер заявил, что влюбился с первого взгляда. После знакомства с голливудской красавицей он всегда искал возможности с ней встретиться.

"Я сидел на ступеньках своего трейлера и каждый день ждал момента, когда наши взгляды могут встретиться. Вот сейчас она выйдет из машины, от меня до нее примерно 5 шагов. И я просто сидел, ждал и надеялся, что она обратит на меня внимание", – вспомнил Колсон Бейкер.

Меган Фокс и Колсон Бейкер на съемках шоу / Фото Instagram / @machinegunkellymexico

Новые отношения Меган Фокс развивались очень стремительно. В прессе роман решили не афишировать, ведь актриса в то время была еще замужем. Однако Меган Фокс не скрывает: с первой минуты почувствовала, что все делает правильно, ведь Колсон Бейкер – тот мужчина, которого она искала всю жизнь. Уже на второй день знакомства пара провела ланч вместе.

"Я сразу поняла, что он тот, кого я называю не родственной душой, а родственной искрой. Это то состояние, когда душа поднялась на такой высокий уровень, что ее можно разделить между двумя разными телами одновременно. Думаю, мы на самом деле две половинки. И я сказала ему об этом почти сразу, потому что почувствовала это", – призналась Меган Фокс.

Что известно о романе Меган Фокс

Подать на развод Меган Фокс хотела еще в 2016 году. Однако третья беременность помешала ей это сделать. В одном интервью актриса рассказывала, что их брак с Брайаном Остином Грином уже давно потерпел крах, однако пара отказывалась разводиться из-за трех детей.

Но новая любовь Меган Фокс помогла ей решиться на важный шаг: звезда понесла документы в суд и официально стала свободной. Съемки триллера Midnight in the Switchgrass помогли актрисе наладить свою личную жизнь. Сейчас Меган Фокс живет с бойфрендом Колсоном Бейкером в его имении в Малибу. И хоть актриса не скрывает, что влюблена, знакомить избранника с тремя сыновьями не спешит. Пока дети живут с Брайаном Остином Грином.