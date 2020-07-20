Голливудская актриса после развода с мужем Брайаном Остином быстро закрутила новый роман. Если раньше общие фото Меган Фокс с рэпером Колсоном Бейкером появлялись в сети только благодаря папарацци, то теперь секс-символ смело позирует в объятиях бойфренда в компании звездных коллег.

Развод Меган Фокс с Брайаном Остином после 10 лет брака всколыхнул Голливуд несколько месяцев назад. Если экс-муж американской актрисы и модели публично объявил о разрыве, то сама звезда отказалась от комментариев и налаживает личную жизнь. Она закрутила роман с 30-летним рэпером Колсоном Бейкером, красноречивое фото которого появилось в инстаграм-профиле кинопродюсера Рэндолла Эмметта.

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После карантина возобновились съемки криминального триллера Midnight in the Switchgrass – "Полночь в злаковом поле", одну из главных ролей в котором исполняет Меган Фокс. Команда работает в Пуэрто-Рико, а на вечеринку по случаю возвращения к работе актриса приехала вместе с любимым Колсоном Бейкером, который также задействован в фильме.

Режиссер ленты Рэндолл Эмметт показал кадр со светского мероприятия, на котором влюбленные не скрывали своих чувств. Меган Фокс в коротких черных шортах, топе и на каблуках страстно прижал к себе рэпер, который был одет не менее вызывающе. На нем одежда total black – зауженные брюки, футболка и лакированные ботинки на шнуровке, а эпатажный look дополнили цепочки на шее.

Актриса не скрывала своего восторга то ли от возвращения к съемкам, то ли от присутствия любимого, но сияла улыбкой на вечеринке.

Меган Фокс с бойфрендом Колсоном Бейкером (слева) / Фото Instagram / @randallemmettfilms

Что известно о романе Меган Фокс с Колсоном Бейкером?

Влюбленные познакомились на съемочной площадке триллера Midnight in the Switchgrass, работа над которым стартовала еще в прошлом году. Сначала звезд связывала только дружба, но отношения быстро переросли в роман.

После официального развода с мужем актрису неоднократно фотографировали папарацци вместе с Колсоном Бейкером. Кроме того, влюбленные сняли совместный клип на песню Bloody Valentine, в котором Меган Фокс позировала на камеру в ванной и в постели с рэпером. Однако звезда пока не считает свой роман настолько серьезным, чтобы знакомить бойфренда с тремя детьми от первого брака с Брайаном Остином.