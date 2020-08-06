Брайан Остин Грин и Меган Фокс после развода привлекают все большее внимания к себе. На днях актриса решила впервые опубликовать фото с новым бойфрендом Колсоном Бейкером и признаться ему в любви. Реакция бывшего мужа не задержалась.

Как Меган Фокс призналась в любви Колсону Бейкеру

После развода Меган Фокс решила больше не скрывать свой новый роман. Звезда дала откровенное интервью и впервые опубликовала совместное фото с избранником в инстаграме. Для особого сообщения она выбрала достаточно пикантную фотографию, позируя перед камерой в белье.

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Невероятно красивый мальчик... Мое сердце принадлежит тебе,

– написала Меган Фокс.

Реакция Брайана Остина Грина

Но бывший муж Меган Фокс и до сих пор следит за ее страницей в инстаграме. Видимо, актера Брайана Остина Грина возмутило такое признание экс-жены, поэтому его комментарий появился сразу после публикации Меган.

Мужчина решил напомнить, какие мальчики и вправду должны быть в приоритете у Фокс. В сети он опубликовал фотографии совместных троих сыновей и своего первенца от первого брака с Ванессой Марсел. Фото 18-летнего Кассиуса, 7-летнего Ноа, 6-летнего Боди и 3-летнего Джорни вызвали волну хейтерства относительно Меган Фокс, ведь после развода она оставила детей в Лос-Анджелесе со звездным папой.

Невероятно красивые мальчики... Мое сердце принадлежит вам,

– написал Брайан Остин Грин.

Что известно о разводе супругов

Меган Фокс и ранее заявляла, что ее брак с Брайаном Остином Грином находится на грани разрыва. О разводе она задумалась еще в 2016 году. Однако третья беременность повлияла на решение звезды и после семейной терапии Меган Фокс и Брайан Остин Грин продолжили отношения.

И уже в мае 2019 года супруги заявили о разводе. Меган Фокс закрутила роман с музыкантом Колсоном Бейкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly. Актриса переехала в Малибу и приезжает к детям на уикенды.