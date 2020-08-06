Браян Остін Грін і Меган Фокс після розлучення привертають все більшу увагу до себе. Днями актриса вирішила вперше опублікувати фото з новим бойфрендом Колсоном Бейкером та зізнатись йому у коханні. Реакція колишнього чоловіка не забарилась.

Як Меган Фокс зізналась у коханні Колсону Бейкеру

Після розлучення Меган Фокс вирішила більше не приховувати свого нового роману. Зірка дала відверте інтерв'ю та вперше опублікувала спільне фото з обранцем в інстаграмі. Для особливого допису вона обрала досить пікантну світлину, поставши перед камерою у білизні.

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Неймовірно красивий хлопчик... Моє серце належить тобі,

– написала Меган Фокс.

Реакція Браяна Остіна Гріна

Та колишній чоловік Меган Фокс і досі стежить за її сторінкою в інстаграмі. Мабуть, актора Браяна Остіна Гріна обурило таке зізнання ексдружини, тому його коментар з'явився одразу після допису Меган.

Чоловік вирішив нагадати, які хлопчики і справді мають бути в пріоритеті у Фокс. У мережі він опублікував світлини спільних трьох синів і свого первістка від першого шлюбу з Ванессою Марсел. Фото 18-річного Кассіуса, 7-річного Ноа, 6-річного Боді і 3-річного Джорні викликали хвилю хейтерства щодо Меган Фокс, адже після розлучення вона залишила дітей у Лос-Анджелесі із зірковим татусем.

Неймовірно красиві хлопчики... Моє серце належить вам,

– написав Браян Остін Грін.

Що відомо про розлучення подружжя

Меган Фокс і раніше заявляла, що її шлюб з Остіном Браяном Гріном перебуває на межі розлучення. Про розрив вона задумалась ще у 2016 році. Однак третя вагітність повпливала на рішення зірки і після сімейної терапії Меган Фокс і Браян Остін Грін продовжили стосунки.

Та вже у травні 2019 року подружжя заявило про розлучення. Меган Фокс закрутила роман з музикантом Колсоном Бейкером, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly. Актриса переїхала до Малібу і приїжджає до дітей на вікенди.