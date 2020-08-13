Голлівудська актриса Меган Фокс закрутила роман з музикантом Колсоном Бейкером, що активно демонструє у мережі. Та романтичний допис роздратував її колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна.

Інсайдери з близького оточення актора розповіли People, що Браян Остін Грін не розуміє Меган Фокс і не підтримує її в такому публічному показі нових стосунків. Чоловік взагалі не може збагнути, для чого його колишня дружина публікує фото з бойфрендом, якщо остаточного розірвання їхнього шлюбу ще немає.

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"Браян роздратований тим, що Меган думає тільки про свій новий роман. Він не розуміє, навіщо вона публікує фото з бойфрендом і пише безглузді дописи, щоб розповісти всьому світу про свою нову любов. Вона ще навіть не розлучилася з ним! Це дуже дратує, адже Меган почала нове життя настільки швидко. Досі вона завжди дотримувалась приватності, тому Браян не розуміє, що з нею сталось", – розповів інсайдер.

Що відомо про розлучення Меган Фокс

Актриса вирішила подати на розлучення з Браяном Остіном Гріном після того, як закохалась у співака Колсона Бейкера. У травні 2020 року Меган Фокс звернулась до суду та оголосила про розрив.

Наразі акторка оселилась у Малібу у маєтку свого нового обранця. Меган Фокс знялась у кліпі Колсона Бейкера та почала активно демонструвати почуття до хлопця. Так, на початку серпня зірка опублікувала спільне фото з Колсоном Бейкером, зізнавшись йому у коханні. Таку світлину прокоментував Браян Остін Грін, який розмістив на своїй інстаграм-сторінці фото синів, вказавши, що саме ці хлопчики мають бути у зіркової матусі на першому місці. Однак Меган Фокс не відреагувала на цей допис і продовжила навідувати дітей на вихідних.