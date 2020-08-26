Американська акторка та модель Меган Фокс понад три місяці крутить роман з репером Колсоном Бейкером. Через нові стосунки на зірку звалився шквал критики, адже вона досі офіційно не розлучилась з чоловіком Браяном Остіном Гріном. Секс-символ Голлівуду різко відреагувала на публічний осуд.

Вже кілька місяців у мережі не згасає ажіотаж щодо роману 34-річної Меган Фокс та 30-річного Колсона Бейкера. Закохані лише підігрівають обговорення спільними провокативними фото, а чоловік акторки Браян Остін Грін відверто демонструє розчарування від розриву після 10 років шлюбу. На критику нових стосунків зірка відповіла в інтерв'ю для Entertainment Tonight.

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Меган Фокс зазначила, що брудом в мережі її поливають невиправдано, адже вона перебуває у стосунках, які засновані на любові та справжніх почуттях, як і попередні з Браяном Остіном Гріном.

З якоїсь причини люди називають мене дурною, пихатою або просто повією – це безумство. Впродовж 15 років у мене були такі ж стосунки, як зараз,

– наголосила акторка.

Крім того, зірка "Трансформерів" додала, що подібний негативний образ публіка приписує їй вже 10 років, вважаючи, що самостійно Меган Фокс нічого не досягла.

Що відомо про роман Меган Фокс з Колсоном Бейкером?

Вперше про стосунки акторки й репера заговорили у травні після чуток про розлучення з чоловіком. Як з'ясувалось, спочатку Меган Фокс та Колсон Бейкер були просто друзями. Вони зустрілись на знімальному майданчику кінострічки Midnight in the Switchgrass, але дружба швидко переросла у роман.

Пару неодноразово фотографували папараці, а згодом закохані зняли спільний кліп на пісню Bloody Valentine, у якому Меган Фокс позувала на камеру у ванній та в ліжку з репером. Зірки живуть разом у маєтку в Малібу, який належить Колсону Бейкеру, а трьох синів від 10-річного шлюбу акторка навідує лише на вихідних.

Наразі подружжя Меган Фокс і Браян Остін Грін офіційно не розлучилось, адже заяву про розрив секс-символ подала після того, як закохалась у музиканта.