56-річний голлівудський актор Бред Пітт вже вкотре дає привід для чуток у ЗМІ, щоразу з'являючись в об'єктивах папараці з новою дівчиною. Цього разу нею, ймовірно, стала 27-річна німкеня Ніколь Потуральські. Їх разом побачили на вході у літак в Парижі.

За словами видання The Daily Mail, пара сідала разом на приватний літак у Парижі та полетіла на південь Франції. Ймовірно, саме там проведуть казкову відпустку зіркові кохані. За словами очевидців, дівчина першою прибула в аеропорт та чекала, коли туди приїде Пітт. Коли ж вони побачилися, то одразу сіли в авто і відправилися до літаку, щоб полетіти у Францію.

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Інсайдери видань повідомляють, що пара поводилась дуже стримано та не демонструвала почуттів на публіці, а також швидко зайшла в літак. Бред Пітт був одягнений у зелений светр, армійські зелені штани, білі туфлі і кепку, а вдвічі молодша дівчина обрала чорні ботильйони, коричневі штани, широкий капелюх, шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри. Наразі модель не виставляє своїх фото з відпочинку, але днем раніше у її профілі з'явилась світлина двох ракеток для бадмінтону, що лежали у басейні. Схоже, пара і справді чудово та активно проводить час разом.

Чи справді актор та модель зустрічають – сподіваємось, що дізнаємось згодом.

Що відомо про Ніколь Потуральські? Дівчина з Німеччини є успішною моделлю та мала контракти з такими модельними агентствами, як A Management, Official Models у Нью-Йорку і NEXT Models в Лос-Анджелесі. Вона прикрашала обкладинки таких модних видань, як Harper's Bazaar Germany та ELLE Germany. У ЗМІ розповідають, що дівчина колись хотіла стати морським біологом, але у віці 13 років її запримітав модельний агент у Діснейленді в Парижі.

Редакція LifeStyle 24 відзначає, що Ніколь Потуральські є дуже схожою з російською моделлю Іриною Шейк, а її фотографії на інстаграм-сторінці – зачаровують. Деякі з них пропонуємо вам переглянути.