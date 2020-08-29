Днями 56-річного голлівудського актора Бреда Пітта помітили в компанії вдвічі молодшої моделі Ніколь Потуральські. І поки публіка обговорює чутки про ймовірний роман пари, інсайдери розсекретили, що разом закохані вже дев'ять місяців.

Нещодавно Бред Пітт вирушив на приватному літаку на південь Франції разом з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральські. Спільна відпустка стала приводом для чуток про роман зірок. Видання Daily Mail, посилаючись на заяви інсайдерів, підтвердило припущення про стосунки пари. Як з'ясувалось, голлівудський красень зустрічається з дівчиною близько дев'яти місяців.

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Знаменитості вперше зустрілись у серпні 2019 року в розкішному берлінському ресторані Borchardt, де Бред Пітт перебував разом зі знімальною групою фільму "Одного разу в Голлівуді" та Леонардом Ді Капріо й Марго Роббі. Елітний заклад належить давньому другу актора Роланду Мері, з яким він познайомився 2009 року під час зйомок фільму "Безславні виродки".

З'ясувалось, що ресторатор – це чоловік моделі Ніколь Потуральські, яка народила йому сина. Хлопчику вже 7 років, а його батьки досі перебувають в офіційному шлюбі попри 41-річну різницю у віці та роман молодої моделі.

У ресторані Borchardt модель залишила Бреду Пітту свій номер, а наступна зустріч пари відбулась за кілька тижнів у Лос-Анджелесі, куди німкеня прилетіла для фотосесії. У листопаді 2019 року закоханих бачили разом у VIP-зоні на концерті Каньє Веста. Схоже, Ніколь Потуральські вже познайомила Бреда Пітта з сином, адже малюка разом з мамою бачили у Беверлі-Гіллз на початку серпня.

68-річний Роланд Мері відмовився обговорювати романтичні стосунки своєї дружини з Бредом Піттом. "Без коментарів", – відповів він пресі. Варто зазначити, що чоловік був одружений кілька разів і має п'ятьох дітей. Схоже, його останній шлюб базується на вільних стосунках.