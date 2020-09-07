Голлівудський актор Бред Пітт вже дев'ять місяців зустрічається з моделлю Ніколь Потуральські. Вони прибули разом до маєтку, де він одружився з Джолі. Анджеліна відреагувала на ситуацію.

Бред Пітт днями приїхав до Франції разом з своєю новою коханою – німецькою моделлю Ніколь Потуральські. Вони поселились в Шато Міраваль, маєток, який належить Пітту і Джолі, а також в якому зіграли весілля. Анджеліна в шаленстві через це, – повідомляє видання The Sunday Mirror.

Цікаво Бред Пітт запросив дівчину Ніколь Потуральські в замок, де він одружився з Анджеліною Джолі

Пітт приїхав до Франції заради реклами та виробництва свого рожевого шампанського. Адже маєток колишнього подружжя оточений виноградниками.

Анджеліна в шаленстві і шокована тим, що Бред Пітт міг так низько опуститися. Вона дуже сподівалась, що їм вдасться налагодити стосунки після літніх сварок. Але тепер це неможливо,

– розповів інсайдер.

Видання також зазначає, що акторка не очікувала, що Бред Пітт буде так публічно їздити по Європі з новою дівчиною. Замість того, щоб тримати своє особисте життя в таємниці.



Бред Пітт заявляв, що йому однаково на реакцію ексдружини / Getty Images

Попередні реакції колишнього подружжя

Зазначимо, що раніше Бред Пітт заявляв, що йому байдуже на реакцію колишньої дружини стосовно його поїздки з Ніколь у Францію. Він говорив, що очікує на те, що вона буде в шаленстві.

Анджеліна Джолі минулого тижня відреагувала на новий роман Бреда Пітта з Ніколь Потуральські. Вона заявила, що її хвилюватиме ця новина лише тоді, коли вона певним чином заторкне її дітей. Ніщо інше не дає їй приводу цікавитися романтичним життям ексчоловіка, адже вона не має до нього почуттів.