Голливудский актер Брэд Питт уже девять месяцев встречается с моделью Николь Потуральски. Они прибыли вместе в поместье, где он женился на Джоли. Анджелина отреагировала на ситуацию.

Брэд Питт на днях приехал во Францию вместе со своей новой возлюбленной – немецкой моделью Николь Потуральски. Они поселились в Шато Мираваль, поместье, принадлежащем Питту и Джоли, а также в котором сыграли свадьбу. Анджелина в бешенстве из-за этого, – сообщает издание The Sunday Mirror.

Интересно Брэд Питт пригласил девушку Николь Потуральски в замок, где он женился на Анджелине Джоли

Питт приехал во Францию ради рекламы и производства своего розового шампанского. Ведь имение бывших супругов окружено виноградниками.

Анджелина в ярости и шокирована тем, что Брэд Питт мог так низко опуститься. Она очень надеялась, что им удастся наладить отношения после летних ссор. Но теперь это невозможно,

– рассказал инсайдер.

Издание также отмечает, что актриса не ожидала, что Брэд Питт будет так публично ездить по Европе с новой девушкой. Вместо того, чтобы держать свою личную жизнь в тайне.



Брэд Питт заявлял, что ему безразлична реакция экс-супруги / Getty Images

Реакция бывших супругов ранее

Отметим, что ранее Брэд Питт заявлял, что ему безразлична реакция бывшей жены насчет его поездки с Николь во Францию. Он говорил, что ожидает, что она будет в бешенстве.

Анджелина Джоли на прошлой неделе отреагировала на новый роман Брэда Питта с Николь Потуральски. Она заявила, что ее будет волновать эта новость лишь тогда, когда она определенным образом затронет ее детей. Ничто другое не дает ей повода интересоваться романтической жизнью экс-мужа, ведь она не питает к нему чувств.