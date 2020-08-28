Недавно в СМИ появилась информация о том, что известный голливудский актер Брэд Питт закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски. Она, кстати, вдвое моложе его. Анджелина Джоли, бывшая жена Питта, прокомментировала ситуацию.

Слухи о романе 56-летнего актера Брэда Питта и немецкой модели Николь Потуральски дошли и до его бывшей жены Анджелины Джоли. Близкий к 46-летней актрисе источник утверждает, что ей безразлично, с кем встречается Брэд Питт. Об этом сообщает издание Hollywood Life.

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Анджелину будет волновать роман Питта, если он определенным образом будет касаться их детей. А ничто другое не дает ей повода интересоваться любовной жизнью бывшего мужа,

- утверждает источник.

Женщина отметила, что так как она больше не имеет никаких романтических чувств к актеру, все эти слухи для нее не проблема.



Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Что известно об отношениях между Брэдом Питом и Николь Потуральски

Как отмечают СМИ, недавно пара вместе села на самолет в Париже и отправились на юг Франции. Вероятно, там они проведут отдых. Пара вела себя сдержанно и не показывала чувств публично.

На данный момент модель не выкладывала фото из отпуска, кроме фотографии, где изображены две ракетки для бадминтона. Похоже, Брэд и Николь, действительно проводят время вместе, но официальных подтверждений не было.