Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про те, що відомий голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з німецькою моделлю Ніколь Потуральські. Вона, до речі, вдвічі молодша від нього. Анджеліна Джолі, ексдружина Пітта, прокоментувала ситуацію.

Чутки про роман 56-річного актора Бреда Пітта й німецьку модель Ніколь Потуральські дійшли й до його колишньої дружини Анджеліни Джолі. Близьке до 46-річної акторки джерело стверджує, що їй байдуже, з ким зустрічається Бред Пітт. Про це повідомляє видання Hollywood Life.

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Анджеліну хвилюватиме роман Пітта, якщо він певним чином буде торкатися їхніх дітей. А ніщо інше не дає їй приводу цікавитися любовним життям ексчоловіка,

– стверджує джерело.

Жінка зазначила, що так як вона більше немає жодних романтичних почуттів до актора, всі ці чутки для неї не проблема.



Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Що відомо про стосунки між Бредом Пітом і Ніколь Потуральські

Як зазначають ЗМІ, нещодавно пара разом сіла на літак в Парижі й вирушили на південь Франції. Ймовірно, там вони проведуть відпочинок. Пара поводилась стримано і не показувала почуттів публічно.

Наразі модель не викладала фото з відпустки, окрім світлини, де зображені дві ракетки для бадмінтону. Схоже, Бред та Ніколь, справді проводять час разом, але офіційних підтверджень не було.