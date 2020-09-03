На днях Брэд Питт вместе со своей девушкой Николь Потуральски отправились в Шато Мираваль – замок, в котором он женился на Анджелине Джоли. Теперь он заявил, что ему все равно, расстроится ли экс-жена из-за этого.

Голливудский актер закрутил роман с моделью Николь Потуральски еще девять месяцев назад. Недавно он отправился с ней во Францию, а поселилась пара в Шато Мираваль – замке, где он женился на Джоли. Издание Us Weekly сообщает, что Брэду Питту все равно, расстроится ли экс-жена из-за этого.

Интересно Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта с молодой немецкой моделью

Актер снимает во Франции рекламу для своего розового шампанского, которое, к слову, должно поступить в продажу этой осенью. Шато Мираваль – поместье, возле которого расположен огромный виноградник, принадлежит и его бывшей жене Анджелине Джоли. В нем они поженились.

Приглашая Николь в поместье, где он когда-то сыграл свадьбу с Джоли, Брэд точно понимал, что он делает и какова будет реакция Анджелины. Ему безразлично, расстроится ли она. Однако, он ожидает, что так и будет,

– сообщает инсайдер.



Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году / Getty Images

Что известно о романе Брэда Питта и Николь Потуральски

Каждый раз появляется все больше деталей о романе 56-летнего актера и 27-летней модели. Как известно, Николь познакомилась с Питтом в ресторане Borchardt в августе 2019 года. Впоследствии оказалось, что ресторатор заведения – муж Николь Роланд Мэри. А сейчас она воспитывает 7-летнего сына.

Недавно СМИ сообщили, что Николь и Брэд сели на один самолет и отправились во Францию. Там они поселились в Шато Мираваль, где Питт производит розовое шампанское.

Анджелина Джоли также ранее заявляла, что ей не интересна романтическая жизнь бывшего мужа, поскольку чувства к нему отсутствуют.