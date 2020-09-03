Днями Бред Пітт разом з своєю дівчиною Ніколь Потуральські вирушили в Шато Міраваль – замок, в якому він одружився з Анджеліною Джолі. Тепер він заявив, що йому байдуже, чи засмутиться ексдружина через це.

Голлівудський актор закрутив роман з моделлю Ніколь Потуральські ще дев'ять місяців тому. Нещодавно він вирушив з нею до Франції, а поселилась пара в Шато Міраваль – замку, де він одружився з Джолі. Видання Us Weekly повідомляє, що Бреду Пітту однаково, чи засмутиться дружина через це.

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Актор знімає в Франції рекламу для свого рожевого шампанського, яке, до слова, має надійти в продаж цієї осені. Шато Міраваль – маєток, біля якого розташований величезний виноградник, належить і його колишній дружині Анджеліні Джолі. У ньому вони одружилися.

Запрошуючи Ніколь в маєток, де він колись зіграв весілля з Джолі, Бред точно розумів, що він робить, і яка реакція буде Анджеліни. Йому байдуже, чи вона засмутиться. Однак, він очікує, що так і буде,

– повідомляє інсайдер.



Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися 2016 року / Getty Images

Що відомо про роман Бреда Пітта та Ніколь Потуральські

Щоразу з'являється все більше деталей про роман 56-річного актора та 27-річної моделі. Як відомо, Ніколь познайомилась з Піттом в ресторані Borchardt у серпні 2019 року. Згодом виявилось, що ресторатор закладу – чоловік Ніколь Роланд Мері. А зараз вона виховує 7-річного сина.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Ніколь та Бред сіли на один літак та вирушили до Франції. Там вони поселились в Шато Міраваль, де Пітт виробляє рожеве шампанське.