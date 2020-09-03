Успішний голлівудський актор Бред Пітт створив власне рожеве шампанське, яке надійде у продаж вже цієї осені. На виготовлення пішло близько п'яти років. Скільки доведеться заплатити, щоб поласувати оригінальним напоєм – дізнавайтеся у матеріалі.

Радісною новиною знаменитість поділився з виданням People. У французькому замку Шато Міраваль, який також належить ексдружині актора Анджеліні Джолі, розташований величезний виноградник. Там виробляють рожеве вино з 2012 року, а тепер Бред вирішив створити ще й шампанське Fleur de Miraval.

Читайте також Бред Пітт закрутив роман з 27-річною моделлю дев'ять місяців тому: деталі знайомства

Пітт неодноразово зазначав, що для нього шампанське викликає відчуття свята, престижу, розкоші. Він надав перевагу створенню саме рожевого шампанського, оскільки воно й досі залишається маловідомим. Результат по-справжньому вразив актора та він дуже пишається своїм творінням.

Скільки коштуватиме шампанське від Бреда Пітта?

Fleur de Miraval складається на 75% із виноградного сорту шардоне і на 25% з піно нуар. Напій буде в продажі з жовтня у США. Проте поціновувачам шампанського та прихильникам Бреда Пітта варто не втрачати нагоди придбати витончений напій, адже наразі він вийде лише маленькою партією – 20 тисяч пляшок. Вартість однієї пляшки відповідає статусу цього шампанського і є справді вражаючою – близько 390 доларів.

Зазначимо, що вперше інформація про рожеве шампанське від Бреда Пітта з'явилася у пресі в січні цього року. Проте тоді не було деталей щодо дати випуску та ціни елітного напою.