Успешный голливудский актер Брэд Питт создал собственное розовое шампанское, которое поступит в продажу уже этой осенью. На изготовление ушло около пяти лет. Сколько придется заплатить, чтобы полакомиться оригинальным напитком – узнавайте в материале.

Радостной новостью знаменитость поделился с изданием People. Во французском замке Шато Мираваль, который также принадлежит бывшей жене актера Анджелине Джоли, расположен огромный виноградник. Там производят розовое вино с 2012 года, а теперь Брэд решил создать еще и шампанское Fleur de Miraval.

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Питт неоднократно отмечал, что для него шампанское вызывает ощущение праздника, престижа, роскоши. Он предпочитает создавать именно розовое шампанское, поскольку оно до сих пор остается малоизвестным. Результат по-настоящему поразил актера и он очень гордится своим творением.

Сколько будет стоить шампанское от Брэда Питта?

Fleur de Miraval состоит на 75% из виноградного сорта шардоне и на 25% из пино нуар. Напиток будет в продаже с октября в США. Однако любителям шампанского и фанатам Брэда Питта следует не упускать возможности приобрести утонченный напиток, так как он выйдет только маленькой партией – 20 тысяч бутылок. Стоимость одной бутылки соответствует статусу этого шампанского и действительно впечатляет – около 390 долларов.

Отметим, что впервые информация о розовом шампанском от Брэда Питта появилась в печати в январе этого года. Однако тогда не было деталей относительно даты выпуска и цены элитного напитка.