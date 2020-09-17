Слухи о бурном романе Брэда Питта и Николь Потуральски не угасают ни одного дня. На этот раз поклонники модели увидели на ее инстаграм-странице интересную деталь – девушка выразила свое мнение об Анджелине Джоли, которая раньше была в браке с Брэдом Питтом.

Из информации инсайдеров западных СМИ известно, что Джоли не слишком рада новому роману ее бывшего мужа. Особенно разозлило ее то, что Брэд Питт отвез вдвое моложе возлюбленную в поместье Шато Мираваль – замок, принадлежащий Питту и Джоли, а также в котором они сыграли свадьбу. Он расположен в центре Прованса, Франция.

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Всем было интересно, как Николь Потуральски относится к бывшей жене голливудского красавца, сообщают в Vanity Fair. Похоже, модель, как и Брэд Питт, сохраняют хладнокровие относительно ситуации и не держат зла ​​на Джоли, в отличие от актрисы. Под одной из фотографий Николь написала "Счастливые люди не умеют ненавидеть", но в комментарии один из пользователей спросил: "Почему ты и Брэд ненавидите Анджелину? Используй на практике то, что проповедуешь, девочка". На что Николь Потуральски ответила: "Я ни к кому не испытываю ненависти". Пользователи также спросили ее, почему она удаляет комментарии с отрицательным содержанием, но у Николь был один ответ – что она не хочет видеть хейтеров на своей странице.

Что известно о романе Брэда Питта и Николь Потуральски?

Первые официальные слухи о романе 56-летнего актера и 27-летней модели появились 27 августа. Тогда пара вместе отправлялась на отдых во Францию. Впоследствии стало известно, что роман между парой длится 9 месяцев, а познакомил их действующий супруг Николь – 69-летний ресторатор Роланд Мэри. Именно он является супругом модели, с которой воспитывает 7-летнего сына. Впрочем журналисты уже узнали, что муж не против свободных отношений и только рад, что Николь нашла себе достойного любовника.