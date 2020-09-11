Напряжение возросло: Брэд Питт с Анджелиной Джоли прекратили семейную терапию
Более четырех лет продолжается судебное дело развода Брэда Питта и Анджелины Джоли. В прошлом месяце Джоли и Питт прошли курс семейной терапии. Однако, после недавних заявлений о новой возлюбленной актера Николь Потуральски, напряжение между бывшими супругами возросло. Поэтому они больше не будут проводить терапию.
В июле этого года чета голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сообщила, что прошла курс семейной терапии. Однако, очевидно, из-за слухов о новой любви Питта Николь Потуральски, издание Us Weekly сообщило о том, что напряжение между супругами выросло. Но следующего курса терапии не будет.
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Несмотря на то, что летом Анджелина Джоли позволила видеться Брэду Питту с детьми, и то, что он посещал их дом, теперь супруги снова не могут согласовать между собой вопрос опеки над детьми.
Напряжение между Брэдом и Анджелиной возросло. Семейная терапия больше не производится,
– сообщает издание.
Очередное заседание суда по опеке запланировано на следующий месяц. Инсайдеры предполагают, что, скорее всего, звездным родителям не удастся прийти к общему мнению.
Отметим, что недавно появилась информация о том, что 56-летний Питт вместе с новой девушкой Николь Потуральски находится в Шато Мираваль, что во Франции. Они встречаются уже 9 месяцев. Анджелина Джоли возмущена таким поведением экс-мужа и отметила, что не думала, что он может так низко опуститься.
Брэд Питт и Анджелина Джоли разведены уже 4 года / Getty Images
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта
- Пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Тогда же пошли слухи об их романе. Их Анджелина опровергала до 2006 года, когда забеременела от актера.
- Пара поженилась в 2014 году в Шато Мираваль, где Брэд находится вместе с новой возлюбленной Николь Потуральски.
- В 2016 году пара развелась, вероятно, потому, что не могли прийти к согласию в вопросах воспитания детей.
- Брэд Питт и Анджелина Джоли имеют шестеро детей: 14-летнюю Шайло, 11-летних двойняшек Вивьен и Нок. Также актеры усыновили 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса и 15-летнюю Захару.