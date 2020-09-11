Более четырех лет продолжается судебное дело развода Брэда Питта и Анджелины Джоли. В прошлом месяце Джоли и Питт прошли курс семейной терапии. Однако, после недавних заявлений о новой возлюбленной актера Николь Потуральски, напряжение между бывшими супругами возросло. Поэтому они больше не будут проводить терапию.

В июле этого года чета голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сообщила, что прошла курс семейной терапии. Однако, очевидно, из-за слухов о новой любви Питта Николь Потуральски, издание Us Weekly сообщило о том, что напряжение между супругами выросло. Но следующего курса терапии не будет.

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Несмотря на то, что летом Анджелина Джоли позволила видеться Брэду Питту с детьми, и то, что он посещал их дом, теперь супруги снова не могут согласовать между собой вопрос опеки над детьми.

Напряжение между Брэдом и Анджелиной возросло. Семейная терапия больше не производится,

– сообщает издание.

Очередное заседание суда по опеке запланировано на следующий месяц. Инсайдеры предполагают, что, скорее всего, звездным родителям не удастся прийти к общему мнению.

Отметим, что недавно появилась информация о том, что 56-летний Питт вместе с новой девушкой Николь Потуральски находится в Шато Мираваль, что во Франции. Они встречаются уже 9 месяцев. Анджелина Джоли возмущена таким поведением экс-мужа и отметила, что не думала, что он может так низко опуститься.

Брэд Питт и Анджелина Джоли разведены уже 4 года / Getty Images

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта